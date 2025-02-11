İmrahor Camii 13 Şubat'ta Yeniden İbadete Açılıyor - Son Dakika
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Yaşam

İmrahor Camii 13 Şubat'ta Yeniden İbadete Açılıyor

İmrahor Camii 13 Şubat\'ta Yeniden İbadete Açılıyor

Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından İmrahor Camii, 13 Şubat Perşembe günü saat 15.30'da yeniden ibadete açılacak. Osmanlı mimarisi titizlikle korunarak yapılan restorasyon, caminin tarihi dokusunu modern olanaklarla güçlendirdi.

11.02.2025 18:14  Güncelleme: 18:22
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ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen İmrahor Camii 13 Şubat Perşembe günü yeniden ibadete açılacak.

Üsküdar Belediyesi, Salacak Mahallesi'nde bulunan İmrahor Camii'nin restorasyonunu tamamladı. Osmanlı dönemine ait mimarisi titizlikle korunarak yapılan restorasyon çalışmalarının ardından cami, 13 Şubat Perşembe günü saat 15.30'da yeniden ibadete açılacak. 185 metrekarelik bir alana sahip olan cami, tarihi dokusuyla dikkat çekerken, restorasyon sürecinde modern olanaklarla güçlendirildi.

İMRAHOR CAMİİ

İmrahor Cami'nin yapımına 1597 yılında başlanıp, 1 yıllık inşaat sürecinden sonra 1598 yılında ibadete açıldığı bilinmektedir. Osmanlı mimari özelliklerine sahip bu cami, kagir ve ahşap taşıyıcı unsurlara sahip karma strüktürde inşa edilmiş ve dikdörtgen bir plana sahiptir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İmrahor Camii 13 Şubat'ta Yeniden İbadete Açılıyor - Son Dakika

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