"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına DMM'den yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına DMM\'den yanıt
27.06.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğünü için radarların kapatıldığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi. DMM, iddiaları yalanladı ve söz konusu güzergahta 21 Haziran'da yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Eski futbolcu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı'nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Şehir dışından gelen davetlilerin düğüne geç kalmaması için güzergâhtaki radarların geçici olarak devre dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

121 ARACA CEZA KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Çorum'da 21 Haziran'da gerçekleştirilen Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin'in düğünü için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı" iddiasını yalanladı. Söz konusu güzergahta 21 Haziran'da yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığı açıklandı.

"MAKSATLI BİR KAMPANYA"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında 'Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak' şeklinde yer alan haber dezenformasyondur. İçişleri Bakanlığımız, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele vermekte ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uygulamaktadır. Çorum ilinde 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum- Sungurlu güzergâhında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran 2025 tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ahmet Emin Ahlatcı, Sinan Engin, 21 Haziran, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zafer El:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz şükürler olsunki hala icerilerinde vicdani hür kişiler varki birşeyler ortaya dökülüyor 52 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    valla tepeden tirnaga sorununuz su : guven sorunu.. oylesi durduk yere olusmuyor bu sorun vatandasta.. binlerle ornek var cunku 43 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Daltonlar eskiden posta arabası soyarlardı şimdi moderin daltonlar var posta arabası deiye garibanı soyuyorlar zengine birşey olmaz ülkede 18 3 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Kapatmazsan ne olacak sanki vekile ceza yok cocuklarına yok zenegine yazsan ne olacak öder cemahatlerin bazıları cocukları gezer çakarla lüks araçla anlıyacagın olan garibana radar cetesi cökertirsin daltonları geçtiler 11 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    ne güzel birilerine yakınlarına iş olanağı sağlamak için dezenfermasyonla mücadele merkezi diye bir kurum kur oraya eşini dostunu yerleştir maaş bağla tek işi torpil, ve yapılan kıyak işleri yalanlasın böyle bir şey yok desin ne güzel iş 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:50:13. #7.13#
SON DAKİKA: "İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına DMM'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.