İstanbul\'da 26 Derece Hava, Sahiller Dolduruldu

İSTANBUL'da termometrelerin 26 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Caddebostan sahilini dolduranlardan bazıları aileleriyle vakit geçirirken, bazıları da denize girdi.

İstanbul'da hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar park ve sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Bazıları ise spor yaparak ya da aileleriyle vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla sahile gelen Salih Duymaç, "Bugün biraz kalabalık. Biz de sezonu yeni açtık. Günün yorgunluğunu atmak için buralara gelip, denize giriyoruz. Hava güzel. Hava durumuna baktığımda hava sıcaklığı 25-26 dereceleri gösteriyordu. Ama su şuan biraz soğuk. Gençler alışkın olduğu için deniz bizlere biraz daha soğuk geliyor. Ama yavaş yavaş alışıyoruz. İşten dolayı biraz kendimizi serin sulara atalım. Biraz iyi oldu. Böylece günün yorgunluğunu attık. Bizim için de güzel iyi oldu, fena değil. Arkadaşlarla denize geldim. Ailemizle gelmedik. Bizim için güzel bir yer. Sessiz, sakin. Mayıs ayının biraz daha sıcak geçeceğini söylüyorlar" dedi.

'SICAĞIN TADINI ÇIKARIYORUM'

Bisikletiyle dolayşmaya çıkan Emre Demirel ise, "Bugün hava çok güzel. Baktığım kadarıyla 26 derece. Telefon şu anda 26 dereceyi gösteriyor. Oldukça sıcak bir gün. Ben de bu kadar beklemiyordum. Kendimi dışarıya attım. Bisikletimle çıktım. Açıkçası sıcağın tadını çıkartıyorum. Çok güzel. Suları daha dikkatli şekilde kullanmamız gerekiyor. Kuraklığa karşı tedbirlerimizi almamız gerek. Henüz denize girmedim çünkü havalar çok soğuk gidiyordu. Bir türlü denize girme fırsatı bulamadım. Ama herhalde bugünden sonra denize girilebilir diye düşünüyorum. İstanbul'a da girebiliyoruz. Burada da Caddebostan tarafında girilebiliyor. Ama tabii ki Ege'yi tercih ederim. Bu güzel havanın tadını çıkarmak gerekiyor. Dışarıya bekliyoruz" dedi.