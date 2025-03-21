İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi

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İstanbul'daki raylı sistem projelerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bu karar, 21 Mart tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

21.03.2025 07:58  Güncelleme: 07:57
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İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Karar 20 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'deki kararda, "Ekli 'Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

METROYU BAKANLIK TAMALAYACAK

Kararın '7. Kazım Karabekir-Topçağ-Ünamiye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı' projesini kapsadığı ifade edildi. Bugün yürürlüğe giren karara göre bahsi geçen metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN O KARAR

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İstanbul'da bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı
İstanbul\'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir, Ümraniye, İstanbul, 21 Mart, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Emir Konez:
    mafya usulü seçilmiş belediyeye çöküyorlar resmen.yazik. Suriye Afganistan'dan beter bir yola giriyor Türkiye. 361 173 Yanıtla
    TURGUT ÇELİK:
    Devlet secilmiş ama işini yapmayanın tepesine çöker senin aklın yetmez bunlara eskişehire Ankara'ya niye birşey yapmıyor bi düşün 0 0
    198210Berre:
    calsin ozaman secilmis diye sizden olunca calmasinda sorun yok diimi 0 0
  • Hasan Keleş:
    iyi biter en azından iş bilmez cahillere bırakıldısa 1mt yapamazlar 177 246 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    ADAMIN KAÇ KM METRO YAPTIGINA Bİ GOOGLEANDAN BAK İSTERSEN FİLOZOF HASAN.BİZ CAHİLİZ ÇALMAYI BİLMİYORUZ 0 0
  • Kadir Kartav:
    7 yıla yakındır istanbul CHP de ve ufak tefek göz boyamalık işler dışında Mega kente mega projeler yapmıyorlar. Böylelikle şehir gelişmiyor ve kalkınmıyor Tabiki budurum şehir halkının sosyal hayatına ve Ülke ekonomisine kötü yansıyor. CHP istanbula 7 yıllık zarar vermiş olmuyor geciken ve aksatılan proje ve altyapıyla istanbulun önündeki 10 yılıda çalıyor. Daha istanbulu yönetmekten aciz Belediye başkanının Türkiyeyi yönetmek istiyorum demeside ayrı bir komedi malesef. 155 173 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    O KADAR ENGELLEMEYE VE HAKKIN OLAN PARALARIN İLLER BANKASI TARAFINDAN GEÇİKTİRİLMESİNE RAGMEN MÜTHİŞ İİŞLER YAPTI.GİRDE Bİ BAK SAYFASINDA PAYLAŞMIŞ İBB.25 YILDIR YÖNETİYORUM DİYENLERİN ÜLKEYİ NE HALE SOKTUGU ORTADA.BU ADAM MADEM KÖTÜ BIRAKTA HALK KARAR VERSİN.BU KORKU NİYE? 0 0
  • Kamil Toygar :
    İstanbul belediyesinin geliri çok ve kanal İstanbul gibi Bilal oğlanın gemiciklerine liman ve yandaş ihaleci şirketlere para lazım o yüzden İstanbul belediyesine çökme derdindeler 215 97 Yanıtla
  • 146314:
    yapamamışlar yapacakniste ne istiyonuz daha çekecekler yazmışlar. Para mı la bu neye çökecek 106 136 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    NE İLE YAPILIYOR BU METROLAR.İNŞAAT İŞİ PARAYI KOLAY VURURSUN 0 0
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