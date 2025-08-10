İstanbul TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkiinden Ankara yönüne doğru, Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü sol şerit devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Normalde dört şeritli olan yol, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sebebiyle daraltıldı.
Çalışma alanı nedeniyle trafik, Gaziosmanpaşa TEM çıkışından başlayarak viyadük bitimine kadar etkili oluyor. Sabah saatlerinde genellikle boş olan TEM otoyolu, pazar günü olmasına rağmen yoğunlaştı.
Özellikle bu güzergahta ilerleyen sürücüler, birkaç dakikalık mesafenin 40 dakikayı aşmasıyla karşı karşıya kaldı. Sürücülerin yol çalışması devam ettiği süre boyunca alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı - Son Dakika
