İstanbul\'daki 3.7\'lik deprem sonrası Ahmet Ercan\'dan ilk yorum

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. EMSCve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

"HER ŞEY OLAĞAN, KAÇIŞMAYA GEREK YOK"

Merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak açıklanan depremle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Endişelenecek bir durum olmadığını belirten Ercan, "Bugün Silivri açıklarında 6.2'lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde 4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Ahmet Ercan'ın o paylaşımı;