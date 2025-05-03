İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum

İstanbul\'daki 3.7\'lik deprem sonrası Ahmet Ercan\'dan ilk yorum

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin olarak ilk değerlendirmesini yaptı. Ercan, ''Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.'' ifadesini kullandı.

03.05.2025 12:25
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. EMSCve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

"HER ŞEY OLAĞAN, KAÇIŞMAYA GEREK YOK"

Merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak açıklanan depremle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Endişelenecek bir durum olmadığını belirten Ercan, "Bugün Silivri açıklarında 6.2'lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde 4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Ahmet Ercan'ın o paylaşımı;

İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum

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Son Dakika Yaşam İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fahri Sağgül:
    Arjantin'de 7.4 deprem oluyor hiç hasar yok ölü ve yaralı yok zaten olsun istemiyoruz ancak ülkemizde bu ölçekte bir deprem olsa Allah korusun yerle bir oluruz oluyoruz'da malesef ama hiç akıllanmıyoruz elhamdülillah müslümanız çalmakta çırpmakta hırsızlıkta dalaverede üstümüze yok demir'den çimento'dan kalite'den genel olarak herşey'den çalarız. 102 4 Yanıtla
  • ASUMAN :
    Denizaltını araştırmak için sismik gemilerimiz varmış ama araştıran yok maalesef herkes yattığı yerden para kazanma derdinde kimse doğru düzgün işini yapmıyor maalesef 44 2 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Deniz altı arastırma ekibiniz var mı? Dalıp bunları kontrol mu ediyorsunuz yoksa konferans salonlarında konuşuyorsunuz.. Yabancı bilim adamı şunu dedi yok öyle yok böyle şeklinde açıklama hiçbirsey ifade etmiyor.. 34 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bizde olunca böyle felaketler "Kader" der bu işin fıtratında bunlar var der geçiştiririz. Çözüm bulmak yerine ülkenin her yerine durmadan saraylar yaptırır dururuz tabii itibardan Tasarruf olmaz. Depremler öldürmüyor öldüren malzemeden çalan müteahhitler. Yeterli denetimi yapmayıp oturma ruhsatı veren belediyeler. Avrupa ülkeleri vize vermiyor diye eleştiriyoruz adamlar neden vize versin bu kadar üç kağıtçı dolandırıcı alavere dalavere yapanlara. 13 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    olsada 2 yıl bile bulmuyor unutmak 50 bin 100 bin 1000000 gitmis 1 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Ya zaten felaketler Tayyip Erdoğan'a ganimet olarak dönüyor. Kızılay'ın sattığı çadırlar gıdalar gibi hırsızlıklar gibi yıkılan her evlerden binalardan rant sağlanması gibi. Bizler Cenabı Allah'a her ezanlarda yalvarıyoruz artık Rabbim söz verdiğin kıyametin bir an önce kopar diye ???????????? 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu kısı neden ana kanallara cıkmıyor kara lıstede degıl dımı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum - Son Dakika
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