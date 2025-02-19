İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu - Son Dakika
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Yaşam

İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu

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Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

19.02.2025 20:36  Güncelleme: 21:01
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İstanbul'da öncelikle kuzey bölgelerde başlayan kar yağışı, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu

METROBÜS DURAKLARINDA İNSAN SELİ

Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.

İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu

VATANDAŞLAR ÜST GEÇİTLERİN ALTLARINA SIĞINDI

Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor. Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu

TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Öte yandan, trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor. Avrupa yakasında Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar yağışa bağlı olarak güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
Kaynak: AA

Hava Durumu, Yenibosna, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Batu Gun:
    heh hemen alginizi yapin, trolleri saldirtin GT kili haberler.com 3083 1542 Yanıtla
    Suat genç:
    ne algısı be adam ortada gerçek var İstanbul enkaza döndü 28 12
    Mirza İnan:
    ne oldu gerçekleri öğrenmek zoruna mı gitti..... 21 7
    fkıdkfkf:
    hiç şaşırmadık 12 6
  • Apple User:
    ulaştırma bakanlığı nerde 495 53 Yanıtla
    Suat genç:
    şehir içine bakanlık bakacaksa Ekrem'e ne gerek var ihalelerden yolsuzlukla daha zengin olması için mi? 20 9
    Mehmet Yavuz:
    Tatilde sizin başkan bozuntusu gibi 17 8
    Ders Olsun:
    ulaştırma burada da eko nerede ??? Tatildemi yok caniiiiim. 11 6
    Mirza İnan:
    anana sor bakalım cevabı onda... 7 9
    Mehmet Yavuz:
    Sende ki beyin bu kadar. İbb bakanlıkta mı? 11 2
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