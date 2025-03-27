İşte baklavalarda sahteciliği anlamanın en iyi yolları

Türk mutfağının vazgeçilmezi baklava, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla en çok sipariş verilen gıda ürünleri arasında yer aldı. Bayram yaklaştıkça talep artarken Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, sahte baklavalara karşı uyardı.

İŞTE SAHTE BAKLAVAYI ANLAMANIN EN KOLAY YOLU

Sofraların baş tacı olan baklavada sahte ile gerçek arasındaki farkı anlatan Yıldırım, özellikle 400-500 TL altındaki baklavaların kalitesiz olabileceğini belirterek baklavada yapılan hileleri tek tek açıkladı.Yıldırım, sahte baklava ile gerçek baklava arasındaki en büyük farkın baklavanın rengi ve şerbet miktarında olduğunu vurguladı.

İyi bir baklavanın belirgin özelliklerini sıralayan Yıldırım, gerçek baklavanın altın sarısı renginde, parlak ve canlı görünmesi gerektiğini söyledi. "Altın sarısı renk, gerçek baklavanın en önemli göstergesidir. Eğer baklava mat veya koyu renkte ise, bu, kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğunu gösterebilir" dedi. Ayrıca, gerçek baklavanın şerbetinin fazla olmaması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Baklava fazla şerbetli olmamalı. Az şerbet, baklavanın kaliteli ve doğru şekilde yapılmış olduğunu gösterir. Şerbetin fazla olması, baklavanın sağlıksız malzemelerle ve hijyenik olmayan koşullarda üretildiğini işaret edebilir" ifadelerini kullandı.

"SAHTE BAKLAVA AŞIRI ŞEKERLİ OLUR"

Sahte baklavanın özelliklerini de açıklayan Yıldırım, sahte baklavanın genellikle bol şerbetli ve rengiyle de dikkat çektiğini söyledi. "Sahte baklava, genellikle aşırı şekerli ve fazla şerbetli olur. Ayrıca, baklavanın rengi koyu veya mat olabilir. Bu, kullanılan tereyağının kalitesiz veya düşük kaliteli malzemelerin tercih edildiği anlamına gelir" diyerek, tüketicileri bu tür ürünlere karşı uyardı. Baklava alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha var. Yıldırım, baklavanın görseline dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. "İyi bir baklava, şerbetinin fazla damlamadığı, altın sarısı renginde parlak ve kabarık katlara sahip olmalıdır. Ayrıca, baklavanın kokusu da önemli bir gösterge. Tereyağı ve fıstık kokusunun hissedilmesi gerekir" dedi.

"400-500 TL ALTINDAKİ BAKLAVALAR KALİTESİZ OLUR"

Fiyatların da baklava kalitesini gösteren bir diğer faktör olduğunu söyleyen Yıldırım, Sputnik Türkiye'ye yaptığı açıklamada "Gerçek baklava, emek ve kaliteli malzemelerle yapılır, bu nedenle fiyatı da doğal olarak yüksek olur. 400-500 TL altına satılan baklavalar genellikle endüstriyel üretim olup, sağlıksız ve düşük kaliteli olabilir" diye ekledi. Sahte ve gerçek baklava arasındaki farkı anlamak, tüketiciler için bazen zor olabilir. Ancak, altın sarısı renk, az şerbet ve düzgün katlar gibi belirtilere dikkat ederek, kaliteli baklavayı ayırt etmek mümkün. Bayramda sağlıklı ve lezzetli bir tatlı tüketmek isteyenlerin, bu özelliklere göre baklava seçimlerini yapmaları öneriliyor.