İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı

İsveç\'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı
13.09.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya

İsveç'te faaliyet gösteren Norveç merkezli elektronik perakende devi Power, kadın müşterilerine yönelik sıra dışı bir kampanya başlattı.

30 GÜN İÇİNDE HAMİLE KALANA BEYAZ EŞYA

20 yaşını geçmiş kadınların mağazadan yaptıkları beyaz eşya alışverişinin ardından 30 gün içinde hamile kalmaları durumunda, harcadıkları parayı hediye çeki olarak geri alma fırsatı tanınıyor.

İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı

AMAÇ: DÜŞEN DOĞUM ORANLARINA DİKKAT ÇEKMEK

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kadınların, hamileliklerini alışveriş tarihinden sonraki 30 gün içinde belgelemeleri gerekiyor. Resmi tıbbi raporla hamilelik durumu kanıtlandıktan sonra, Power alışveriş bedelini müşteriye geri ödüyor. Firma, bu teşvikle İsveç'te düşen doğum oranlarına dikkat çekmeyi hedefliyor ve kampanyayı "bebek bonusu" olarak tanımlıyor.

BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Ancak kampanya, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Reklamlarda pozitif hamilelik testi görsellerinin kullanılması ve hamile kalmanın adeta bir alışveriş koşulu gibi sunulması, pek çok kişiden eleştiri aldı. İsveç Reklam Ombudsmanı'na yapılan yoğun şikayetler, kampanyanın kadınların bedenini ticari bir araç olarak kullanması nedeniyle etik açıdan sorgulanmasına neden oldu.

İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı

TOPLUMSAL CİNSİYET HASSASİYETLERİNE ZARAR VERİYOR

Uzmanlar ve eleştirmenler, bu tür bir pazarlama stratejisinin kadınların hamilelik sürecini bir pazarlık unsuru haline getirdiğini ve toplumsal cinsiyet hassasiyetlerine zarar verdiğini belirtiyor. Kadınların bedeni üzerinden yapılan kampanyaların, uzun vadede olumsuz sosyal etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Beyaz Eşya, Alışveriş, Ekonomi, 3-sayfa, İsveç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:38:25. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç'te 30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya kampanyası tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.