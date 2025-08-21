İTÜ\'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İstanbul Teknik Üniversitesi Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'da saat 19.57'de meydana gelen sarsıntı sonrası konuk olduğu bir programda Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2065'E KADAR GERÇEKLEŞECEK"

Yaltırak, Marmara'da büyük depremin giderek yaklaştığını vurgulayarak, en geç 2065 yılına kadar gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. En yüksek riskin ise 1509'daki büyük felaketin de yaşandığı Doğu Marmara fayı üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca birden fazla fay hattının aynı anda kırılma ihtimaline işaret ederek, bu durumda 7,8 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini dile getirdi.

"DEPREM YARIN DA OLABİLİR"

Marmara'daki deprem döngülerinde ikinci evreye geçildiğini belirten Yaltırak, önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir depremin olasılığının arttığını kaydetti. Yaltırak, "2065'e kadar yatalım anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir" sözleriyle sürecin her an başlayabileceği uyarısında bulundu.

TSUNAMİ RİSKİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde 18 farklı denizaltı heyelanı tespit edildiğini açıklayan Prof. Dr. Yaltırak, olası büyük bir depremin bu heyelanları tetiklemesi halinde tsunami riskinin de gündeme gelebileceğini söyledi.