İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ\'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var
21.08.2025 09:54
İTÜ MATAM Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaltırak, en geç 2065'e kadar Marmara'da büyük depremin yaşanacağını belirterek, "Bu süreç yarın da başlayabilir" dedi. Tsunami tehlikesine de dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul'da saat 19.57'de meydana gelen sarsıntı sonrası konuk olduğu bir programda Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2065'E KADAR GERÇEKLEŞECEK"

Yaltırak, Marmara'da büyük depremin giderek yaklaştığını vurgulayarak, en geç 2065 yılına kadar gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. En yüksek riskin ise 1509'daki büyük felaketin de yaşandığı Doğu Marmara fayı üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca birden fazla fay hattının aynı anda kırılma ihtimaline işaret ederek, bu durumda 7,8 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini dile getirdi.

İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

"DEPREM YARIN DA OLABİLİR"

Marmara'daki deprem döngülerinde ikinci evreye geçildiğini belirten Yaltırak, önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir depremin olasılığının arttığını kaydetti. Yaltırak, "2065'e kadar yatalım anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir" sözleriyle sürecin her an başlayabileceği uyarısında bulundu.

TSUNAMİ RİSKİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde 18 farklı denizaltı heyelanı tespit edildiğini açıklayan Prof. Dr. Yaltırak, olası büyük bir depremin bu heyelanları tetiklemesi halinde tsunami riskinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

09:24
SON DAKİKA: İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var - Son Dakika
