Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti. Makam aracını kendisi kullanan Bakan Uraloğlu'nu yolda jandarma ekipleri durdurdu.
Makam aracına yaklaşan jandarma personeli ilk başta Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Uraloğlu, "Yolun açılışını yapacağız müsaade ederseniz." dedi.
"Tabii buyrun" diyen jandarma personeli, daha sonra Uraloğlu'nu tanıdı. Uraloğlu ve jandarma personeli arasındaki muhabbet tebessüm ettirdi.
Son Dakika › Yaşam › Jandarma, yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca olanlar güldürdü - Son Dakika
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