Jandarma, yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca olanlar güldürdü - Son Dakika
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Yaşam

Jandarma, yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca olanlar güldürdü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışına giderken makam aracını kendisi kullandı. Yolda durduran jandarma personeli, Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Jandarma personeli ve Bakan Uraloğlu arasında yaşananlar güldürdü.

06.02.2025 17:04
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti. Makam aracını kendisi kullanan Bakan Uraloğlu'nu yolda jandarma ekipleri durdurdu.

JANDARMA, BAKAN URALOĞLU'NU TANIMADI

Makam aracına yaklaşan jandarma personeli ilk başta Bakan Uraloğlu'nu tanımadı. Uraloğlu, "Yolun açılışını yapacağız müsaade ederseniz." dedi.

MUHABBETLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

"Tabii buyrun" diyen jandarma personeli, daha sonra Uraloğlu'nu tanıdı. Uraloğlu ve jandarma personeli arasındaki muhabbet tebessüm ettirdi.

Jandarma, yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca olanlar güldürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Jandarma, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Jandarma, yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca olanlar güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Adem Şimşek:
    Şu Sürekli Eleştiren Ahlaksızlar Yeter Artık Bakın Bizimde Bir Sınırımız Sabrımız Var Fazla Zorlamayın. bakın Bakan Bey Ne Güzel Edepli Güzelce Konuşuyor Bunun Nesinden Rahatsız Oldunuz İğrenç İnsanlar 166 60 Yanıtla
    Aa:
    Ne demek sınır vs.ne yapacaksin 0 0
    Yusuf Çarman:
    Mallık dan eleştiriyorlar. 0 0
  • miray:
    kurgu yeminle 57 109 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    boyle icten guzel anlari ozlemisiz.. 130 28 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ne kadar mutlu kendi cebinden yapmıs gibi 63 85 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Sen bakan olursan kendi cebinden mi yapacak sin ....Boş yapma Allah aşkına 0 0
  • Murat:
    Helal olsun bakana ve askere ne güzel tatlı bir sohbet olmuş.! Kanı bozuklar bunu bile çekememiş ki fesat fesat yorum yapmışlar.! 95 33 Yanıtla
    Emin Erol:
    o askerin polisin katilini hapisten çıkarıyorlar kanı bozuk onlar 0 0
  • Emre Sunay:
    Çok komik değil mi bakan bey, gül bakalım, keyifler yerinde.. 48 61 Yanıtla
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