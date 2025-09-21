Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü

Kaçkar Dağları Eylül\'ün ortasında beyaza büründü
21.09.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları'ndaki Koçdüzü Yaylası, Eylül ayı ortasında yoğun kar yağışına sahne oldu. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaştı. Yaylada bulunan vatandaşlar ve doğa tutkunları, beyaza bürünen yaylanın eşsiz manzarasını hayranlıkla izledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları'ndaki Koçdüzü Yaylası'nda Eylü ayı ortasında etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi adeta kışa hazırladı. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaşırken, yaylada bulunan vatandaşlar şaşkınlık ve hayranlıkla manzarayı izledi.

Meteoroloji verilerine göre, son yılların en erken ve en yoğun Eylül ayı kar yağışlarından biri yaşandı. Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü.

KOÇDÜZÜ YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Koçdüzü Yaylası'nın beyaza bürünmesi hem yaylacılar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir görüntü oluştururken; seyirlik karelik ortaya çıktı.

"BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUK"

Yaylada bulunan ünlü tulum sanatçısı Hakkı Serin, kar yağışının ardından yaptığı açıklamada "Biz normalde bu kadar erken böyle bir manzara beklemiyorduk. Sanki Aralık ayındaymışız gibi yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaştı" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kar yağışı bölgede hayvancılık yapan yaylacıları da etkiledi. Henüz göç hazırlıklarını tamamlamayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını yayladan aşağıya indirmekte zorlandı. Çamlıhemşin ilçe merkezinden gelen ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Eylül, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti Şimdi tek bir hayali var Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti! Şimdi tek bir hayali var
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST’i ziyaretine damga vuran görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü
Macron’un eşi ’erkek doğdu’ iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

18:44
Galatasaray’a 5 atan Frankfurt’a sahasında büyük şok
Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok
18:29
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
18:28
Fenerbahçe’de oy sayımı sırasında ortalık karıştı
Fenerbahçe'de oy sayımı sırasında ortalık karıştı
17:39
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda PM ve YDK listeleri belli oldu
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu
17:31
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran’dan flaş hamle
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle
16:04
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin’i devlet olarak tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 19:31:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.