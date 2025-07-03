Kadın Azmağı\'nda Su Samuru Görüntülendi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nda nesli tehlike altında olan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılında sakin şehir (Cittaslow) ilan edilen Akyaka Mahallesi, sürdürülebilir yaşam, doğal miras ve yavaş turizm anlayışıyla Türkiye'nin en özel destinasyonları arasında yer alıyor. NASA'nın da güzelliğini dünyaya duyurduğu Muğla Ula'daki Kadın Azmağı, berrak suyu, su altı bitki örtüsü ve çevresindeki ekosistemiyle dikkat çekiyor. Bir restoranda çalışan Ata Nakçi, Kadın Azmağı'nda Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Bir anda ortaya çıkan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

'KISA SÜRELİ DE OLSA BU ANI KAYDETMEYİ BAŞARDIM'

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 22 Nisan 2021 tarihinde Dünya Günü kapsamında resmi sosyal medya hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı azmakta su samuru olduğunu görünce çok şaşırdığını söyleyen Nakçi, "Su yüzeyinde kıpırdanmalar gördüm. Bir anda ortaya çıkan su samuru hem çevredeki insanları şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Hemen telefonuma sarıldım ve kısa süreli de olsa bu anı kaydetmeyi başardım" dedi.