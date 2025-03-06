Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber - Son Dakika
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Yaşam

Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber

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Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Doktorların tedavi sürecinin artık tükendiğini ve kritik boyuta ulaştığını söylediği bildirildi.

06.03.2025 16:38  Güncelleme: 16:44
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"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Gördüğüme Sevindim" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzik piyasasını adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.

Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber

"DURUMU KRİTİK BOYUTA ULAŞTI"

2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve uzun süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen usta sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. "Gel Konuşalım" programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.'' ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 Manisa doğumlu Türk müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur. Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın'la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen\'den kötü haber

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