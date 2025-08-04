Kanserle Mücadele Eden Çocuk Galatasaraylı Futbolcularla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kanserle Mücadele Eden Çocuk Galatasaraylı Futbolcularla Buluşuyor

Kanserle Mücadele Eden Çocuk Galatasaraylı Futbolcularla Buluşuyor
04.08.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Yasin, Ewing Sarkomu ile mücadele ederken Galatasaraylı futbolcularla tanışmak için yola çıktı.

BATMAN'da Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören Muhammed Yasin Serik (12), hayali olan Galatasaraylı futbolcularla tanışmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fatih Mahallesi'nde oturan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda da (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

VALİ CANALP TALİMAT VERDİ

Okula gidemeyen Muhammed Yasin, evinde düzenlenen karne töreniyle de karnesini Vali Ekrem Canalp'ten aldı. Törende Muhammed Yasin'in en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu öğrenen Vali Ekrem Canalp, tanıştırma sözü verdi. Vali Canalp'in talimatıyla tüm masrafları karşılanmak üzere Muhammed Yasin Serik ve ailesi hem Galatasaraylı futbolcularla tanışmak hem de İstanbul'u gezmek üzere yola çıktı.

'ONLARLA BULUŞACAĞIM VAKTİ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Vali Ekrem Canalp'a teşekkür eden Muhammed Yasin Serik, "Ben kanser hastası olduğum için okula gidemedim. Evde aldığım eğitimler sayesinde girdiğim bursluluk sınavında yüksek bir puan aldım. Karne gününde vali amca beni ziyarete gelmişti. Benim en büyük hayalimin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu öğrendiği için bana bir sürpriz yaptı. Beni ziyaret ettiği zaman bana 'seni İstanbul'a futbolcuların yanına göndereceğim' demişti. Şimdi bugün beni İstanbul'a gönderiyorlar. Galatasaraylı futbolcularla tanışmaya gideceğim. Onlarla tanışacağım için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Onlarla buluşacağım vakti heyecanla bekliyorum. Bol bol fotoğraf çektireceğim. İmzalı formalar alacağım. Benim bu hayalimi gerçekleştiren vali amcaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUN HAYALİ GERÇEK OLACAK'

Baba Selman Serik ise "Benim oğlum evde almış olduğu eğitimler sayesinde bursluluk sınavını kazanmıştı. Sayın Valimiz, oğlumun karnesini evdeki karne töreninde teslim ettiği zaman, oğlumu Galatasaraylı futbolcularla tanıştırma sözü vermişti. Bugün valilik bünyesinde valinin yapmış olduğu bir program çerçevesinde İstanbul'a, Galatasaraylı futbolcularla tanışmak için oğlumu İstanbul'a götürüyoruz. Sayın Valimiz Ekrem vey, çocuğumu Galatasaraylı futbolcularla tanıştırmak için yoğun çabalar sarf etti. Bu çabasından dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Çocuğumun hayali inşallah gerçek olacak. Oğlumun bu hayalinin gerçekleşmesi bu hastalıkla mücadele eden diğer çocuklara da umut olacak diye düşünüyorum. Bu sayede bu hastalıkla mücadele eden diğer çocuklarda asla pes etmemeleri gerektiğini görecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekrem Canalp, Galatasaray, İstanbul, Batman, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanserle Mücadele Eden Çocuk Galatasaraylı Futbolcularla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi Ödenecek maaşı bile belli Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Taraftar şaştı kaldı Transferi sahaya çıkınca öğrendiler Taraftar şaştı kaldı! Transferi sahaya çıkınca öğrendiler
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü

18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
23:11
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray ayrılığı duyurdu
22:53
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
22:50
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
22:50
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
22:49
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
22:40
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:39
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü
Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 18:19:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadele Eden Çocuk Galatasaraylı Futbolcularla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.