Kaplumbağa Yavruları Denizle Buluştu

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

Samandağ sahilinde saat 17.30 yuvalarından çıkan onlarca kaplumbağa yavrusu, kumlar üzerinde ilerleyerek Akdeniz'in serin sularına kavuştu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yavruların yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının korunması için bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllüler tarafından nöbet tutulduğu belirtildi.