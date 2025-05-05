Karga Balık Çaldı - Son Dakika
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Yaşam

Karga Balık Çaldı

Alanya'da amatör balıkçının kovasındaki balığı karga çaldı, anlar kameraya yansıdı.

05.05.2025 15:15
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçının oltayla yakaladığı balıklardan biri kovaya konan karga tarafından çalındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya'da amatör balıkçı Fatih Gargı, dün öğle saatlerinde Kestel Mahallesi'nde oltayla balık tutmaya gitti. Gargı yakaladığı balıkları bir kovaya koydu. Bu sırada bölgede uçan bir karga, kovanın kenarına konup balıklardan birini aldıktan sonra uzaklaştı. Fatih Gargı şaşkınlıkla olayı izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntüde karganın kova üzerinde bir süre durduğu ardından balığı alıp kaçtığı anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: DHA

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