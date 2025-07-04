Kars'ta Yavru Köpekler Kurtarıldı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 6 köpek yavrusu, AFAD ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

Arpaçay ilçesinde 3 Temmuz günü bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru köpekler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Ekibin çalışması ile köpekler, bulundukları yerden çıkartıldı. Durumu iyi olan köpekler doğaya bırakıldı.

Kars AFAD İl Müdürlüğü yetkilisi, "Canlı her varlık bizim için kıymetlidir. Nerede olursa olsun, kurtarılması gereken her canlının yanındayız" dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,