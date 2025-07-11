Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada tansiyon düşmüyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada otel sahibi Halit Ergül'ün savunması sırasında duruşma salonu zaman zaman gergin anlara sahne oluyor.

"İNSAN MISINIZ SİZ?"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; sanık Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sırasında mağdur aile avukatı Yüksel Gültekin, sanık avukatlarına sert sözlerle tepki gösterdi. "İnsan mısınız siz?" ve "Kes sesini!" diyerek bağıran Gültekin'in çıkışı salonda bulunan mağdur aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

JANDARMA ARAYA GİRDİ

Bu sözlerin ardından jandarma, sanık avukatlarının çevresinde güvenlik önlemi aldı; olası bir saldırıyı engellemek için etraflarını sardı.

DURUŞMA SALONUNDA "KATİL HALİT" SLOGANLARI

Yaşanan bu gerilim sırasında salonda bulunan mağdur yakınları ayağa kalkarak hep bir ağızdan "Katil Halit!" sloganları atmaya başladı. Salon bir anda öfke ve haykırışlarla doldu.

"78 CANIN ÜZERİNE YATACAK MISINIZ?"

Mağdur aile avukatı Yüksel Gültekin sözlerine şöyle devam etti: "Turizm Bakanlığı'nın elemanları geliyor, otelinizde yiyor, içiyor… Genel müdürünüz onlara şoförlük yapıyor. Tespit ettikleri şeyler: 'Çamaşırhane kokuyor, tuvalet spreyi sıkılsın…' Siz ne zannediyorsunuz? Kamuoyu bunları yutacak mı? 78 canın üzerine yatacak mısınız? Ey katil şebekesinin başı, böyle mi düşünüyorsun? Yazıklar olsun!"

Mahkeme başkanı, salonun kontrolden çıkmasının ardından duruşmaya ara verdi.

SANIK KÜRSÜDE BAYILDI, DURUŞMAYA YİNE ARA VERİLDİ

Tartışmalı aranın ardından duruşma, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden sanık İrfan Acar'ın savunmasıyla devam etti. Acar, sanık kürsüsüne gelerek savunmasını yapmaya başladı. Ancak konuşması sırasında bir anda fenalaştı ve sanık kürsüsünde bayıldı.

Mahkeme salonunda bulunan ilk yardım ekipleri hızla müdahale etti. Yaşanan bu gelişme üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya tekrar ara verdi.