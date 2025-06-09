Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yaşam

Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi

09.06.2025 18:31
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Kurban Bayramı'nda ücretsiz açılan Kayseri Hayvanat Bahçesi, 3 günde 65 bin ziyaretçi ağırladı.

KURBAN Bayramı'nda kapılarını ücretsiz açan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Bayramın ilk günü kapalı olan hayvanat bahçesini diğer 3 gün boyunca 65 bin kişi ziyaret etti.

Kentte Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı kalırken, ikinci ve üçüncü günlerinde ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı. Bu sayede özellikle çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Kayseri'de yaşadığını söyleyen Erdi Arıca (36), "Hayvanat bahçesine, bayramın son günü nedeniyle çocuğumla birlikte gezmeye geldik. Daha önce çok kez geldim. Bugün de hava güzel. Çocuğu gezdirmek için gayet güzel bir ortam var. En çok kendisi yılanların, sürüngenlerin olduğu bölümü sevdi. Ortam gayet güzel ve temiz tavsiye ederim" diye konuştu.

'AİLECE ZİYARET ETTİK'

Ankara'dan eşi ve oğluyla geldiğini söyleyen Burak Vurgun, "Bayram ziyareti dolasıyla Kayseri'ye geldik. Ailece hayvanat bahçesini ziyaret ettik. Ücretsiz olması da halk için çok güzel. En çok dikkatimizi aslan çekti. Burada zaman geçiriyoruz, gayet güzel bir hizmet, teşekkür ediyoruz. Daha önce bir kez daha geldik, bu sene tekrar geldik. Oğlumuz o zaman küçüktü, şimdi daha çok anlıyor hayvanlardan" ifadelerini kullandı.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Muhtettin Buluç da "Bayram boyunca hayvanat bahçemiz ücretsiz hizmet verdi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. 3 gün boyunca 65 bin kişi ziyaret etti. İlk gün kapalıydık. Normal zamanda da ziyaretçi potansiyelimiz yüksek. En fazla yırtıcı hayvanlarla, sürüngenler ve maymunlar çok ilgi görüyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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