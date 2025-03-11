Kaza yaptıktan sonra yakınlarına 'kanserim' diye mesaj atıp ortalıktan kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kaza yaptıktan sonra yakınlarına 'kanserim' diye mesaj atıp ortalıktan kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan bir kadın, jandarma ve trafik ekiplerinin 24 saat süren aramalarının ardından bulundu. Kadının yakınlarına ulaşan jandarma, kadının meme ve rahim kanseri olduğunu ve yaşamak istemediğini belirledi. Ancak, kadın Sarılar Mahallesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Kadının önemli bir hastalığı olmadığı ve kaza sonrası otostop yaparak arkadaşının evine gittiği bildirildi.

11.03.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle kaza yapan kadın, jandarma ve trafik ekiplerinin tüm aramasına rağmen olay yerinde ve çevresinde bulunamadı. Sürücünün yakınlarına ulaşan Jandarma ekipleri, kadının yakınlarına 'meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini söylediğini' belirledi. Jandarma, Komando, JAK, İtfaiye, AFAD ekipleri ve arama köpekleri tarafından gece boyunca yapılan aramalarda kayıp kadın bulunamadı. Olaydan 1 gün sonra ise kadın sürücü, Sarılar Mahallesinde bir arkadaşının ihbarı üzerine arkadaşına ait evde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Manavgat- Akseki D-695 Karayolunda Manavgat Gençler Mahallesinde Akseki İstikametine bir otomobilin tek taraflı kaza yaptığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 07 JZ 035 plakalı aracı tek taraflı kaza yapmış halde bulurken, araç içerisinde araç sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen içerisinde kimlik ve eşyalar bulunan çanta bulunurken, aracı kullanan kişi tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Araçta bulunan kimlikten kaza yapan Ela Ç'nin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, araç sürücüsünün kendilerine meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini söylediğini beyan ettiğini, intihar etmiş olabileceğinin bildirilmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Komando, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama köpekleri sevk edildi. Ekipler tarafından gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Olayın üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra Sarılar Mahallesinde ikamet etmekte olan bir vatandaşın, kaza yapan Ela Ç'nin arkadaşı olduğunu, Sarılar'da kendisine ait evde olduğunu bildirmesi üzerine verilen adrese giden ekipler Ela Ç'yi alarak Merkez Jandarma Karakoluna getirdi.

Ela Ç'nin yakınlarına söylediği gibi önemli bir hastalığının olmadığı, kazanın ardından otostop yaparak Manavgat'a geldiği, kendisinde anahtarı olan Sarılar Mahallesindeki arkadaşının evine giderek uyuduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Sarılar, Antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaza yaptıktan sonra yakınlarına 'kanserim' diye mesaj atıp ortalıktan kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu’nun danışmanı da çıktı Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu'nun danışmanı da çıktı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

13:11 Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu’nun danışmanı da çıktı Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu'nun danışmanı da çıktı
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
18:11 Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
18:01 Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
17:55 Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
17:48 Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:36 Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 13:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kaza yaptıktan sonra yakınlarına 'kanserim' diye mesaj atıp ortalıktan kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.