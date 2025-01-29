Kedilerin Yanında Tilkiyle Dostluk Kurdu - Son Dakika
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Yaşam

Kedilerin Yanında Tilkiyle Dostluk Kurdu

Kedilerin Yanında Tilkiyle Dostluk Kurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesi'nde çalışan Demir Hüseyin Yazıcı, bahçesindeki kedilerle birlikte bir tilkiyi de besleyerek dostluk kurdu. Yazıcı, 'Misafir' adını verdiği tilkinin bir ay boyunca yanına geldiğini belirtti.

29.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:32
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde çalışan Demir Hüseyin Yazıcı, bahçede kedilerin yanı sıra yanlarına gelen tilkiyi de elleriyle besliyor.

Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bulunan TTK Armutçuk Müessesi'ne ait misafirhanede görev yapan Demir Hüseyin Yazıcı, artan yemeklerle bahçedeki kedileri beslerken bir tilkinin de zaman zaman yaklaştığını fark etti. Yazıcı, zamanla tilkiyi de beslemeye başladı. Beslediği tilkiye 'Misafir' adını verdiğini ve 1 aydır dostluk kurduklarını söyleyen Yazıcı, "Doğa ile iç içe misafirhanede artan yemek ve ekmekleri kedilere veriyorduk. Bir süre sonra tilkinin geldiğini gördüm. Zor oldu ama bir dostluk kurduk. Önce tedirgindi sonra alıştı. Belirli aralıklarla geliyor; bizde yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle zor anlaşıyor ama beslendikten sonra doğal yaşam alanına dönüyor" dedi.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kedilerin Yanında Tilkiyle Dostluk Kurdu - Son Dakika

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