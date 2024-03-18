Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Berk Göktaş, başarısıyla yarışmaya damga vurdu.
Sorulara doğru cevaplar veren yarışmacıya 1 milyon TL'lik soruda "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu. Joker hakkını kullanan yarışmacı "Fevzi Paşa, Kozan" diyerek doğru cevabı verdi.
Büyük ödüle yaklaşan yarışmacı "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır. Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" diyerek heyecanını paylaştı. Göktaş'ı başarısından dolayı kutlayan Kenan İmirzalıoğlu ise "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı - Son Dakika
Gaziantep'te Asri Mezarlık Şehitliğinde yaşayan sokak kedisi, şehit ailelerinin teselli kaynağı haline geldi. Kedinin şehit yakınlarıyla iletişimi ve onlara eşlik etmesi dikkat çekiyor. Şehit aileleri, kedinin kendilerini teselli ettiğini ifade ediyor. Kedinin bakımı ve kulübesi şehit aileleri tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi mezarlık personeli, kedinin mezarlıktan hiç ayrılmadığını belirtiyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, veranda yapımı sırasında merdivenden düşen 65 yaşındaki Ergün B. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ergün B., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ergün B.'nin vücudunda kırıklar tespit edildi.
Merkezefendi Belediyesi, gelenekselleşen Ramazan ayı iftar sofrasını Adalet Mahallesi'nde kurdu. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen panelvan araç, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi. İftarda olması sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük bir faciadan kurtulduğu belirtildi.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Menekşe Sitesi Kentsel Dönüşüm Konutları temel atma töreni, Su Medeniyetleri Galerisi'nin açılışı ve Mermerciler Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni gibi önemli programları bu hafta gerçekleştirecek.
Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda su almaya giden vatandaşlar, çöp konteynerinin üzerindeki "Ceset aşağıda" yazısını fark etti. Durum polise bildirildi ve yapılan incelemede konteynerden 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı. Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan yolun Bülbülan Geçidi'ne gelen ekipler, iş makineleriyle karla mücadele ediyor. Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı üç ekip, rotatif, kepçe ve greyderle yoğun kar mesaisi yapıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'ten bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor. Yolun kapalı olduğu dönemde sürücüler, alternatif güzergahları kullanıyor.
Siirt'te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat, kendi imkanlarıyla topladığı parçalar ile yapay zeka destekli insansız robot asker yaptı. Robot, ısıya duyarlı ve insan algılama özelliklerine sahip olup, 32 kilometreye kadar yönlendirilebiliyor. Canpolat, robotun gece görüşlü olduğunu, silahlı olduğunu ve aynı zamanda mayın imha robotu olarak da kullanılabileceğini belirtti. Robotun amacının, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
Tekirdağlılar, ramazan ayında tercihlerini hamsi, çupra ve levrek gibi mevsim balıklarından yana kullanıyor. Balıkçıların ağlarına takılan hamsinin kilogramı 150 liradan, levrek ve çupranın ise kilogramı 350 liradan alıcı buluyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarına yöneldiğini belirtti. Balıkçılardan Hasan Erol ise ramazan ayında balığa talebin arttığını ve vatandaşların daha çok fırın ve ızgara türü balıkları tercih ettiklerini söyledi.
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