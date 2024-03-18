Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı - Son Dakika
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Yaşam

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı. Soruya doğru cevap veren yarışmacı, yeni bölümde 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracak. Yarışmacının başarısı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın" dedi.

18.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:08
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Berk Göktaş, başarısıyla yarışmaya damga vurdu.

Sorulara doğru cevaplar veren yarışmacıya 1 milyon TL'lik soruda "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu. Joker hakkını kullanan yarışmacı "Fevzi Paşa, Kozan" diyerek doğru cevabı verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı

"YAŞADIKLARIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ"

Büyük ödüle yaklaşan yarışmacı "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır. Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" diyerek heyecanını paylaştı. Göktaş'ı başarısından dolayı kutlayan Kenan İmirzalıoğlu ise "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
Kim Milyoner Olmak İster\'de büyük başarı! 1 milyon TL\'lik soruyu doğru yanıtladı

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Son Dakika Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı - Son Dakika

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