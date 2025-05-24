Akdeniz iklimine özgü olan ve halk arasında "Yeni Dünya" adıyla da bilinen Malta eriği, içeriğinde barındırdığı zengin vitamin ve minerallerle dikkat çekiyor. Lif yönünden oldukça zengin olan bu meyve, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda vücuda destek sağlıyor.
Malta eriği, bol miktarda A ve C vitamini içeriyor. Bu sayede vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.
Lif bakımından zengin olan Malta eriği, kabızlık sorununu önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisi sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor.
İçerdiği beta-karoten, özellikle göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Düzenli tüketimi, yaşa bağlı göz hastalıklarının önüne geçebilir.
Antioksidan özellikleri sayesinde Malta eriği, cilt yaşlanmasını geciktiriyor, saçların güçlenmesine katkı sağlıyor.
Düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriği sayesinde Malta eriği, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak kalp sağlığını destekliyor.
Her ne kadar faydalı bir meyve olsa da Malta eriği aşırı tüketildiğinde mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Ayrıca çekirdeklerinin yenmemesi gerektiği unutulmamalı.
Son Dakika › Yaşam › Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva! - Son Dakika
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