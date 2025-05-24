Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

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Ne kadar saçma banal Aptalca bir haber yapıyorsun kimse yüzüne bakmıyormuş nasıl bakmıyor ya Aptal aptal haber yapıyorsunuz Sadece dikkat çekmek için gerçek habercilik bu değil ya bizi aptal yerine koyuyorsunuz Ya da aptal aptal haber yapıyorsunuz bunun başka bir seçeneği yok