Kızılgeyikler Refahiye\'de Görüntülendi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, doğada beslenen kızılgeyikler görüntülendi. Erzincan'da 'doğadaki kız' olarak tanınan Berfin Karataş'ın kayıt altına aldığı kızılgeyikler, dağlık alanda otladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Refahiye ilçesi Baştosun köyünde ailesi ile hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında da sanal medyada içerik üreten Berfin Karataş, araziyi gezerken otlayan kızılgeyiklere rastladı. Karataş, kar yağışı altında doğada beslenen üç kızılgeyiği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğada bir süre beslenen kızılgeyikler daha sonra gözden kayboldu.