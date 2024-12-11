Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı

Yaşam

Bir seyahat influencerı, Maldivler'de yaşadığı köpek balığı saldırısı anında kaydedilen görüntülerle gündem oldu.

Lilian Tagliari, geçen ay yaklaşık 50 hemşire köpek balığıyla yüzerken, balıklardan biri aniden sağ bacağını ısırdı. 18 milyondan fazla izlenen görüntülerde, Lilian'ın su altında acıyla çığlık attığı görülüyor. Bacağında diş izleri ve kan açıkça görünüyor.

Tagliari, saldırının nedenini şöyle açıkladı: "Burada yaklaşık 50 köpek balığı vardı ve ben yıllardır aynı noktada yüzüyorum. Tekneler buraya balık atıyor ve hemşire köpek balıklarının görüşü çok zayıf olduğu için, biri bacağımı balık sandı."

Genç kadın, bakteriyel enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanmak zorunda kaldı ve birkaç gün bacağında ağrı yaşadı. "Bir saat kadar onlarla yüzdük. Tekneye dönmüştüm ama koşullar iyileşince 'birkaç dalış daha yaparım' dedim. Tam o sırada bir köpek balığı beni ısırdı" dedi.

Maldivler'de 30 farklı köpek balığı türü yaşıyor. Birçok otel ve tatil köyü, rehberli köpek balığı yüzme deneyimi sunuyor. Uzmanlar, bölgedeki köpek balıklarının çoğunun zararsız olduğunu, ancak gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabileceklerini belirtiyor.

National Geographic'e göre, 4 metreye kadar uzayabilen hemşire köpek balıkları genellikle insanlara karşı zararsız. Ancak binlerce küçük, testere dişli güçlü çenelere sahipler ve rahatsız edildiklerinde savunma amaçlı ısırabiliyorlar.