Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı - Son Dakika
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Yaşam

Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı

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Maldivler'de 50 köpek balığıyla yüzen seyahat influencerı Lilian Tagliari'nin bacağı ısırıldı. Antibiyotik tedavisi gören Tagliari, köpek balığının zayıf görüşü nedeniyle bacağını balık sandığını düşündüğünü söyledi.

11.12.2024 16:06  Güncelleme: 16:16
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Bir seyahat influencerı, Maldivler'de yaşadığı köpek balığı saldırısı anında kaydedilen görüntülerle gündem oldu.

Lilian Tagliari, geçen ay yaklaşık 50 hemşire köpek balığıyla yüzerken, balıklardan biri aniden sağ bacağını ısırdı. 18 milyondan fazla izlenen görüntülerde, Lilian'ın su altında acıyla çığlık attığı görülüyor. Bacağında diş izleri ve kan açıkça görünüyor.

Tagliari, saldırının nedenini şöyle açıkladı: "Burada yaklaşık 50 köpek balığı vardı ve ben yıllardır aynı noktada yüzüyorum. Tekneler buraya balık atıyor ve hemşire köpek balıklarının görüşü çok zayıf olduğu için, biri bacağımı balık sandı."

Genç kadın, bakteriyel enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanmak zorunda kaldı ve birkaç gün bacağında ağrı yaşadı. "Bir saat kadar onlarla yüzdük. Tekneye dönmüştüm ama koşullar iyileşince 'birkaç dalış daha yaparım' dedim. Tam o sırada bir köpek balığı beni ısırdı" dedi.

Maldivler'de 30 farklı köpek balığı türü yaşıyor. Birçok otel ve tatil köyü, rehberli köpek balığı yüzme deneyimi sunuyor. Uzmanlar, bölgedeki köpek balıklarının çoğunun zararsız olduğunu, ancak gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabileceklerini belirtiyor.

National Geographic'e göre, 4 metreye kadar uzayabilen hemşire köpek balıkları genellikle insanlara karşı zararsız. Ancak binlerce küçük, testere dişli güçlü çenelere sahipler ve rahatsız edildiklerinde savunma amaçlı ısırabiliyorlar.

Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı
Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı
Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı

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Son Dakika Yaşam Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat:
    kedi arkasını görmüş bişey sanmış misali.!! bende kol bacak koptu sandım ağır yaralanmış diyince.! 9 1 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhateserinanası da böyle dalıyor 5 3 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Çok ağır olmuş 1 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Öpücük atmış sadece ağır yaralama ne mk 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    içlerinde yüzüyorsun normal bence 1 0 Yanıtla
  • metheone :
    Clickbait 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın dalgıç ağır yaralandı - Son Dakika
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