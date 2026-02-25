Köyde Büyüyen Güneş'in Doğayla İmtihanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyde Büyüyen Güneş'in Doğayla İmtihanı

Köyde Büyüyen Güneş\'in Doğayla İmtihanı
25.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Tunceli'ye taşınan aile, oğulları Güneş'i doğal yaşamla yetiştiriyor.

İSTANBUL'da yaşayan Ezgi Memişoğlu (32), Tunceli'de yaşayan Erhan Memişoğlu (36) ile 2020'de evlendikten sonra Ovacık ilçesi Adaköy'de yaşamaya başladı. Ezgi Memişoğlu, alıştığı köy hayatına oğlu Güneş'i (2) de eşiyle birlikte adapte etmeye başladı.

İstanbul'da yaşayan Ezgi Memişoğlu ile Tunceli'de oturan Erhan Memişoğlu, 2020 yılında evlendi. Çift, Erhan Memişoğlu'nun oturduğu Ovacık ilçesi bağlı Adaköy'de müstakil bir ev inşa edip yaşamaya başladı. Yıllarca büyükşehirde yaşayan Ezgi Memişoğlu, zamanla köy hayatına alışıp, eşiyle devlet destekli proje kapsamında büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Çiftin 2 yıl önce Güneş adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ezgi Memişoğlu, Güneş'i televizyon, cep telefonu oyunları gibi teknolojiden ve paketli gıdalardan uzak, doğayla iç içe yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Her sabah tulum ve çizmeleri giydirilen Güneş, anne ve babasıyla kümese gidip yumurtaları topluyor, tavukları yemliyor. Güneş, babasıyla da traktöre binip ahıra gidip inekler için hazırlanan yemi karıştırmaya yardım ediyor, su taşıyor ve temizlik yapıyor. Küçük küreği ve el arabasıyla gübre taşıyan, süt sağma makinesini çalıştırmaya eşlik eden, isim verdiği ineklerle de konuşan Güneş, doğal yaşamın içinde büyüyor. Sanal medyada Güneş'i fark eden Vali Şefik Aygöl de belirli aralıklarla Memişoğlu ailesini arayıp, Güneş ile görüntülü görüşme yapıyor.

'YERLİ ÜRÜNLER TÜKETİYOR'

Güneş'in köy işlerini sevdiğini söyleyen annesi Ezgi Memişoğlu, "Annem, babam ve ben İstanbul'da oturuyorduk normalde. Evlenip geldim buraya. Annemle babam da buralı zaten. 2 yıl önce de Güneş dünyaya geldi. Ben, eşim burada hayvancılık yapıyoruz. İneklerimiz var. Her sabah ahıra gidiyoruz. Güneş de orada bize yardım ediyor. Güneş'i ekransız, doğal olmayan ürünlerden uzak büyütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden her sabah mutlaka ahıra götürüyoruz. Orada onunla beraber inek sağmak, ineklere ot vermek güzel. Bütün işlere Güneş'in de katkısını sağlıyoruz. Güneş bütün ineklere isim taktı. Hepsinin ismini biliyor ve hepsini ismiyle çağırıyor. Gübre atıyor bizimle birlikte, tavuklara yemler veriyor, yumurtalarını topluyor, traktöre binmeyi çok seviyor, traktörü babasıyla beraber çalıştırmayı çok seviyor. Soba yakıyoruz birlikte, yemekleri beraber yapıyoruz. Tamamen biraz modern çağdan uzakta, tam köylü olarak bir çocuk büyütmeye çalışıyoruz. O da bu işi çok severek yapıyor. Yerli ürünler tüketiyor. 'İşte bu daha sağlıklı, bunu yiyelim' diyor sürekli. Zaten Güneş de bilmiyor paketli gıdaları hiç. Köyde yok o ürünler. Televizyon almıyorduk eve. Yakın zamanda aldık ve açtığımız zaman izlemek istemiyor. Televizyonu açmak yerine gidip kümeste tavuklara yemek vermek, yumurtaları toplamak gibi şeyler yapmak istiyor. Sorumlulukların bilincinde bir çocuk olarak yetişsin istiyoruz" diye konuştu.

'PES ETMESİN'

Köy şartlarının çok zor olduğunu belirten Memişoğlu, "Aslında Güneş de biraz farkında bu şartların zorluğunun. Biraz dışarı çıktığımızda, 'Üşüdüm ben' cümlesini çok geç söylüyor ki burada hava eksi 20'leri görüyor. Başka çocuklara göre daha dayanıklı, daha güçlü Güneş. Çünkü hep işlerin içinde, hep köy hayatının içinde. Biz tamamen köyde büyüsün, çiftçi olsun diye büyütmüyoruz Güneş'i. Tercihi tamamen ona bırakacağız. İsterse hayatını şehirde de devam ettirebilir ama köyde yaşamanın o vermiş olduğu sağlamlığı, mücadeleyi de öğrensin. Hayatı boyunca her zaman bu mücadeleyle devam etsin istiyoruz. Küçük şeylerde pes etmesin. Zaten Güneş de bu mücadeleye alıştığı için yüksek ihtimalle pes etmeyen güçlü bir çocuk olarak yetişecektir. Ben de bir sosyal medya hesabı açtım, 'Güneş'in Çiftliği' adında. Orada küçük küçük kesitlerle Güneş'in gün içerisinde neler yaptığını anlatıyorum ve görüntü çekiyorum. Çok fazla izleniyor ve ilgi görüyor. Güneş'i görmek için Tunceli'ye gelmek isteyenler çok var. Sayın Valimiz Şefik Aygöl ile de sürekli iletişim halindeyiz. Görüntülü arayıp Güneş ile görüşüyor. Biz Güneş'in kendisiyle tanışmasını çok istiyorduk" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Tunceli, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köyde Büyüyen Güneş'in Doğayla İmtihanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:38
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:49:11. #7.11#
SON DAKİKA: Köyde Büyüyen Güneş'in Doğayla İmtihanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.