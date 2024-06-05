Kurban Bayramı öncesi bıçak seçimiyle ilgili uyarılar

Yaşam

TÜRKİYE'nin, bıçak ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa'da, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, kurban keseceklere 'bıçak' seçimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Küçükbaşın küçük bıçak, büyükbaşın ise büyük bıçakla kesilmesi gerektiğini söyleyen Adliğ, "Bu şekilde hayvanın yapısına daha uygun biçimde kesim işlemi gerçekleşecektir" dedi.

Kentte, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçak üreticilerinin hazırlıkları da sürüyor. Gece gündüz demeden demir dövüp, bayrama hazırlık yapan ustaların, özenle işlemlerden geçirdiği bıçakların günlük üretimi 20 bini buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep gören 'Bursa Bıçağı', 250 ile 400 TL arasında alıcı bulurken, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, unutulmaya yüz tutmuş bıçakçılık zanaatın öneminin özel günlerde hatırlandığını ifade etti. Bütün yıl az sayıda olan müşterilerinin bayram öncesi artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Adliğ', kurban keseceklere de bıçak seçimi ile ilgili uyarıda bulundu. Küçükbaşın küçük bıçak, büyükbaşın ise büyük bıçakla kesilmesi gerektiğini söyleyen Adliğ, "Bu şekilde hayvanın yapısına daha uygun bir biçimde kesim işlemi gerçekleşecektir. Eğer ki bıçağımızı hayvanımızı keserken sürterek keseceksek, bıçağımız biraz büyük olmalıdır. Çekerek keseceksek yani ters olarak çekeceksek, bu sefer küçük olmalıdır" diye konuştu.

'KÖR BIÇAKLAR BİLETİLMELİ'

Kurban kesimi sırasında olası kazaların önlenmesi için önerilerde bulunan Adliğ, "Hayvan kesim sırasında elimizdeki bıçağı tersine doğru çekerek keserken, vücudumuza ayağımızı biraz uzak tutmalıyız. Bayramlarda, kazaların çoğu bu sebepten yaşanıyor. Özellikle de et doğrarken, sıcak eti doğramak biraz zordur. Bu yüzden insanların parmak kesimleri ve el kesmelerinin yüzde 80'i et doğramaktan kaynaklanır" dedi.

Keskin bıçaklar ürettiklerini söyleyen Adliğ, "Bursa bıçaklarımız, dünyaca ünlüdür. Hayvana eziyet çektirmeyen bıçak üretmeye çalışırız. Biz vebaline girmeyelim. Bıçağımızın kestiğini bilelim. Bıçağımız keskin olduğu sürece, hayvanlarımız can çekişmeden rahatça can verebilmelidir. Bu yüzden bıçaklarımızı oldukça keskin üretmeye çalışıyoruz. Kör bıçakları herkesin biletmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü onlarla hayvan kesmek hem hayvana eziyet hem kesene eziyettir" diye konuştu.

'BIÇAKLARI SEYYARDAN DEĞİL, DÜKKANDAN ALIN'

Bıçakların dükkanlardan alınması gerektiğine de dikkat çeken Adliğ, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu olmaktadır. Bıçaklarımızı mümkün olduğu kadar seyyarlardan değil, dükkan sahiplerinden, mekanları bilinen yerlerden almalıyız. Bunun da sebebi şudur; Bursa'da veya şehir dışlarından gelen seyyarlar, sahte bıçak satmaktadır. Bursa Bıçağı diye satmaktadır. Bunun önlemini almak için, mümkün olduğu kadar Bursa Bıçağı satılan noktalardan almalarını tavsiye ediyoruz."

Haber: -Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,