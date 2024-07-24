Kuşadası'nda 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika
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Yaşam

Kuşadası'nda 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

Kuşadası\'nda 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

Kuşadası'nda sahil güvenlik ekipleri ve bir dalgıç tarafından deniz kıyısında 2 yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Kaplumbağaların hedef dışı av olarak yakalandığı ve boğularak öldükleri tespit edildi. Yeşil deniz kaplumbağalarının Kuşadası kıyılarında bulunan deniz çayırlarında beslendiği ve bu alanlarda balıkçılık yapanların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

24.07.2024 01:03
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısında 2 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) ölü olarak bulundu.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç Selçuk Arı tarafından, sahilde 2 yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak bulundu. Konu ile ilgili açıklamada yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların hedef dışı av olarak yakalanıp boğularak öldüklerini tespit ettiklerini dile getirdi. Sürücü, "Gerekli ölçümlemeleri yapılan kaplumbağalardan doku örnekleri alınarak gömülmeleri sağlandı. Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan Chelonia Mydas türü, deniz çayırları açısından zengin olan Kuşadası kıyılarına beslenmek için gelmektedir." dedi.

BESLENME ALANLARI KUŞADASI'NDA GENİŞ BİR ALANI KAPSIYOR

Yeşil deniz kaplumbağasının Caretta caretta ile karıştırıldığını dile getiren Sürücü, "Etçil olan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan Chelonia Mydas türü otçul olup, deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Özellikle Güvercinada, Yılancıburnu, Grup ve Seçkin siteleri, Notestik'ten otellerin yoğun olduğu bölgeye kadar olan alanlarda zengin deniz çayırı yatakları olması nedeniyle bu türün beslenme alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda balıkçılık ve benzeri faaliyet gösterenler, nadir bir tür olan bu canlılara karşı dikkatli olmalı ve gerekli duyarlılığı göstermelidir." Diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kuşadası'nda 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika

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