Kuşadası'nda Leylekler Yuva Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Leylekler Yuva Yaptı

13.06.2026 14:48
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Kuşadası'nda 'Ada' ve 'Efe' isimli leylek çifti, elektrik direğine yuva yaparak yavrularını büyütüyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine uzun bir aradan sonra gelip, elektrik direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl dünyaya gelen yavrularını büyütüyor. Mahalle sakinlerinin 'Ada' ve 'Efe' ismini verdiği leyleklerin yuvası dronla görüntülendi.

Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'ne nisan ayının sonunda gelen bir çift leylek, bir mermer işletmesinin içerisinde bulunan elektrik direğine yuva yaptı. İlçede, uzun bir aradan sonra leyleklerin yuva kurması heyecanla karşılandı. Bölgedeki sulak alanları sahiplenen leylek çiftine, mahalle sakinleri de 'Ada' ve 'Efe' ismini verdi. İçerisinde 2 yavrunun bulunduğu yuva, dronla görüntülendi. Leylek çiftinin yuva yaptığı elektrik direğinin bulunduğu mermer işletmesinde çalışan Muhammet Demirel, "İş arkadaşlarımla birlikte mola zamanlarımızda sürekli onları izliyoruz. Mahalle sakinleriyle birlikte isimlerini Ada ve Efe koyduk. İş yerimizin yakınında leyleklerin yavrularını büyütmesini izlediğimiz için de çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki yıl da gelip, yuva kurarlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kuşadası'nda Leylekler Yuva Yaptı - Son Dakika

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