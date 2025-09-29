Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti - Son Dakika
Yaşam

Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti

29.09.2025 09:38
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Por Mağaraları'nda bir araya gelen 60 kişi, Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı'nı izleme fırsatı buldu

Bitlis Gezi Ekspresi çatısı altında faaliyet gösteren Trekking_13__ sosyal medya yapılanmasının desteğiyle düzenlenen etkinlik, doğa ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

MEST EDEN ANLAR

Tatvan ilçesinde bulunan Por Mağaraları'nın doğal atmosferinde gerçekleşen etkinliğe 60 kişi katıldı. Katılımcılar, Dr. Cihan Önen'in nezaretinde gökyüzünü gözlemleyerek Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı'nı izleme fırsatı buldu. Büyük bir coşku ile gerçekleşen etkinlikte, aynı zamanda doğa ve uzay farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Bitlis'in doğal güzelliklerini ve gökyüzü zenginliklerini bir arada sunan program, katılımcılara hem bilimsel hem de kültürel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

