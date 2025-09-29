Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti

Bitlis Gezi Ekspresi çatısı altında faaliyet gösteren Trekking_13__ sosyal medya yapılanmasının desteğiyle düzenlenen etkinlik, doğa ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

MEST EDEN ANLAR

Tatvan ilçesinde bulunan Por Mağaraları'nın doğal atmosferinde gerçekleşen etkinliğe 60 kişi katıldı. Katılımcılar, Dr. Cihan Önen'in nezaretinde gökyüzünü gözlemleyerek Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı'nı izleme fırsatı buldu. Büyük bir coşku ile gerçekleşen etkinlikte, aynı zamanda doğa ve uzay farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Bitlis'in doğal güzelliklerini ve gökyüzü zenginliklerini bir arada sunan program, katılımcılara hem bilimsel hem de kültürel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşattı.