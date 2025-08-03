Leylek, Cami Kubbesinden Kurtarıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, cami kubbesindeki yuvasının kenarına ayağı sıkışıp kırılan leylek, itfaiye ekipleri tarafından üçüncü denemede kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde caminin yuvasına yuva kuran leyleğin ayağı, yuvanın kenarına sıkıştı. Leyleğin çırpınışlarını fark eden mahalle muhtarı Mehmet Duman, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, ayağının kırıldığı tespit edilen leyleğe ulaşamayınca merdiveni 54 metreye kadar uzanan kurtarma aracı çağrıldı. Ancak yuvaya yaklaştığı sırada, aracın merdiveni kırılarak ikiye ayrıldı. Bu kez bir başka araç bölgeye yönlendirildi. Yuvasında ayağı kırık şekilde mahsur kalan leylek, üçüncü denemede kurtarılarak, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Haber-kamera: Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa),