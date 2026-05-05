Leylekler Kızılırmak Deltası'na Geldi - Son Dakika
05.05.2026 22:11
Kızılırmak Deltası'nda 5 bin leylek kuluçkaya yattı, yavrular görünmeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. 7 bin kilometrelik göç yolculuğunun ardından bölgeye ulaşan leylekler kuluçkaya yattı. 1000 yuvada yaklaşık 5 bin leyleğin ürediği deltada yavrular da gözükmeye başladı.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası, her bahar olduğu gibi bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı. Özellikle 'leylek ormanı' olarak anılan bölgede, 7 bin kilometre öteden gelen leylekler yuvalarına yerleşti.

'KULUÇKA DÖNEMLERİ BİTMEK ÜZERE'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leylek Ormanı'ndayız. Toplamda 60'a yakın yuvanın bir arada bulunmuş olduğu bir bölge. 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler burada artık kuluçkaya yatıyor. Kuluçka dönemleri hemen hemen bitmek üzere. Ağaç üzerinde ak leylekleri yavrularıyla beraber görebiliyoruz. Toplamda ağaç üzerinde bine yakın leylek yuvası bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, şu anda leylek ormanı dediğimiz kısımdayız. Burada 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler ürüyorlar. 1000 tane gelen leylek, toplamda 5 bin leylek olarak tekrar ağustos itibarıyla göç ediyor. Görmüş olduğumuz gibi bölgede hakim olan ağaç türü, 'dişbudak' dediğimiz ağaç türü. Her yıl aynı yuvaya veya yakındaki bir yuvaya gelen ak leylekler, burada bir aylık kuluçka döneminden sonra yavrularını yetiştiriyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Yaşam, Son Dakika

