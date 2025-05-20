Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika
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Yaşam

Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son listede ''dana eti'' etiketiyle domuz eti satan 7 işletme tespit edildi. En fazla domuz eti satışı yapılan iller ise ikişer işletmeyle Bursa ve Konya oldu.

20.05.2025 12:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana resmi internet adresi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki hileler dikkat çekiyor.

ETİKETTE DANA ETİ YAZIYOR AMA...

Denetimler sonucunda bazı işletmelerin etiketlerde "dana eti" ifadesini kullanarak tüketicilere domuz eti sattığı tespit edildi. Üstelik bu hilelerin bazı tanınmış markalar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan bu uygulamalar, büyük tepki toplarken denetimlerin daha da sıklaştırılması çağrıları yükseliyor.

7 İŞLETMEDE DOMUZ ETİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımlanan listeye göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 farklı işletmede domuz eti satışı tespit edildi. Bu işletmelerin dağılımına bakıldığında:

Bu verilere göre Bursa ve Konya, domuz eti satılan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güncel, Konya, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 149700:
    kardeşim madem tespit var, neden gereği yapılmıyor.. ilgili firmanın tüm işletmeleri mühürlenmiyo.. devlet ne zaman gereğini yapacak? millet olarak soruyoruz. devlet görevlileri bu işletmelerle ilgili hangi yasal prosedürü uyguladı. işletmeler ne kadar suçluysa gereğini yapmayan devlet kurumları ve yetkilileri de o kadar suçlu.. yazık şu millete ya.. 105 3 Yanıtla
  • Apple User:
    konya yine şaşırtmadı 52 9 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kendimde Konya liyim AKP ve dincilerin ilidir 36 21 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    gavur Bursa gavur Konya olarak isimleri değiştirilsin illerin tek çare bu başla çözüm yok denetlemeyi bakanlık yapamıyor bakan yok çünkü mevcut Suriye tarafına bakıyor 29 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu konyalilar birde İzmir e gavur diyordu. işte gara cahal olmak bunu gerektirir 26 11 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    ?? şimdi ne oldu gavur Konya mı 27 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    konya :) 14 4 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM:
    en güzel çözümü kendi ve hanımının adına borçlu harçlı iki hisseye gir bayramda. hem dini vecibeni yerine getir hemde sene boyu etini ye. ne kestiğini bilirsin gözünün önünde. 10 8 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP sayesinde saulsun 10 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    pahalı satmalarından bellı zaten 10 0 Yanıtla
  • H. Bay.:
    10 ay önceki rapor değil mi niye şimdi olmuş gibi önümüze sürülüyor 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika
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