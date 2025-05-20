Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana resmi internet adresi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki hileler dikkat çekiyor.
Denetimler sonucunda bazı işletmelerin etiketlerde "dana eti" ifadesini kullanarak tüketicilere domuz eti sattığı tespit edildi. Üstelik bu hilelerin bazı tanınmış markalar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan bu uygulamalar, büyük tepki toplarken denetimlerin daha da sıklaştırılması çağrıları yükseliyor.
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımlanan listeye göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 farklı işletmede domuz eti satışı tespit edildi. Bu işletmelerin dağılımına bakıldığında:
Bu verilere göre Bursa ve Konya, domuz eti satılan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;
Son Dakika › Yaşam › Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika
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