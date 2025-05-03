3.7\'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

2 BALKON BİRDEN ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7' büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. O esnada binanın 2 balkonunda çökme oldu.

BETON PARÇALARI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

"YARALININ DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.