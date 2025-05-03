3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var - Son Dakika
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Yaşam

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

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İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi.

03.05.2025 13:28
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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

2 BALKON BİRDEN ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7' büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. O esnada binanın 2 balkonunda çökme oldu.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

BETON PARÇALARI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var

"YARALININ DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
3.7\'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Tekirdağ, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa uzun:
    Ülkeye bak kimsenin hissetmediği depremde balkon çöküyor Arjantin’de 7.4 deprem yaralı bile yok biz Türkler hiç bir işi beceremiyoruz Atatürk bile kandırmış bizi Türk insanı zekidir derken 66 13 Yanıtla
  • Adnan Snc:
    Yazık günah. dünyanın her yerinde 7 üzeri depremler oluyor ölü veya yaralı sayısı nerdeyse yok. Bizim burda ise 4.üzeri olunca ülkeyi sallıyor. 30 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Arjantinde 7.4 de hiç bişey olmamış 3.7de yaralılar var sonra diyolar millet niye evlenmiyor çocuk yapmıyor 25 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Ülkemizde maalesef Teknologie yok. Düşen Balkon Bana göre Beton değil Toprak Deniz kumu ve çamur sayılır. Türkiye' nin en iyi Mimar ve İnşaat ustalarını getirin bir çuval en sağlam Çimento yapsınlar. Bende Almanya'dan bir çuval Çimento getirçem ve 5 yaşındaki çoçuğa idralini çimentonun üstüne yapsın diyçem. Ve emin olun 5 yaşındaki çoçuğun çimentosu çok daha sağlam olaçak :( 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    ülkenin geldiği durum 3 .7 depremi bir balkon bir yaralı adamlarda 7.4 deprem oluyor mobilya sallanıyor simdi biz mi müslümanız bu hıristiyanlar mi müslüma yaptığımız herşey hile ve sahtekarlık üzerine kurulmuş allah boşuna bu milletin başına musibet vermiyor denetleme yok imar affı olur gariban olur belediyelerde sahtekarlıklar döner rant döner adam öldürülür 10yil ceza adaletiniz batsin 5 1 Yanıtla
  • Şükrü null:
    haberi iyi okuyun yıkım yapılan bina 1 2 Yanıtla
  • Ates null:
    Adam yaralanmış.Yardım edeceğine Eller cepte mal mal bakıyor. 3 0 Yanıtla
  • YoH null:
    gördüğünüz gibi bu evde oturacak insanlar var ah ah diyorum müstakil ev yapın kendinize diye dinleyen yok dinlemeyin 1 0 Yanıtla
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