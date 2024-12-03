Marmaris\'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Yaşam

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan sağanak yağışlar bugün gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Sağanak yağışın etkili olması ile birlikte yollar adeta göle döndü. Sel sularının getirdiği taşlar yollara saçıldı. İlçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahallesi'nde cadde ve sokaklar çamurlu suyla kaplandı. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışların sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.