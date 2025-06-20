Marmaris\'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Beyhan Gunes:

bu iyi bir gelişme yetkililer bunun sadece şov olamayacağının farkına varmış olmalılar ki tüm yurt genelini denetim almaları da iyi olur Atalarımızın kutsal emaneti olan kıymetli vatan toprağımız için bu görüntüler yaşansın diye binlerce şehitler vermedi …Tüm bakanlık ve askerimiz polisimiz ve yetkililerden Allah razı olsun