Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu - Son Dakika
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Yaşam

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

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Marmaris\'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu
20.06.2025 11:02
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Marmaris\'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve infial yaratan görüntülerin ardından çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı güvenlik toplantısı yapıldı. Çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Marmaris'te turistleri rahatsız eden ve sosyal medyada büyük tepki çeken tuhaf dans görüntüleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Muğla'da idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE JANDARMA GENEL KOMUTANI KATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi İdris Akbıyık katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

İŞTE ALINAN KARARLAR

? 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacak, 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmeyecek.

? Turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, yapılan işlemlerle ilgili komisyon kurulacaktır.

? Turistlerin rahatsız edilmemesi konusuna azami dikkat edilecek.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

14 İŞLETME KAPATILDI

Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris, 3-sayfa, Turizm, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • SELO:
    BU DÖNMELERİN TAMAMINI SINIRDIŞI EDİN 167 1 Yanıtla
  • munzurlu:
    rezillik ya. erkek adamın girdiği rollere bak. 108 1 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    bu iyi bir gelişme yetkililer bunun sadece şov olamayacağının farkına varmış olmalılar ki tüm yurt genelini denetim almaları da iyi olur Atalarımızın kutsal emaneti olan kıymetli vatan toprağımız için bu görüntüler yaşansın diye binlerce şehitler vermedi …Tüm bakanlık ve askerimiz polisimiz ve yetkililerden Allah razı olsun 100 2 Yanıtla
  • kamil erol:
    bu tipleri görüpte buraya gireninde bunlardan ne farkı var acaba 54 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Zeki, bülent yüceltmelerinin ürünümü bunlar. 44 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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