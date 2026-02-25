Martılar Erken Geldi - Son Dakika
Martılar Erken Geldi

25.02.2026 10:55
Kars'ta, havaların sıcak seyretmesiyle martılar Çıldır Gölü'ne 15 gün erken geldi.

KARS'ta, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, Çıldır Gölü'ne bu yıl martılar erken geldi. Her yıl mart ayının ilk haftası bölgeye göç eden martılar, buzla kaplı gölde açlık tehlikesiyle karşılaştı.

Kars'ın Arpaçay ile Ardahan'ın Çıldır ilçesi arasındaki Çıldır Gölü'ne, martılar, bu sezon yaklaşık olarak 15 gün erken geldi. Her yıl havaların soğumaya başlamasıyla kasım ve aralık aylarında gölden ayrılan martılar, mart ayının ilk haftası, göl yüzeyinde çözülmenin başlamasıyla geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölge, bu yıl martıları erken karşıladı. Kars'ın Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü kıyı açıklarında bulunan Kuşadası'na göç eden martılar, yüzeyi buzla kaplı gölde konakladı.

AÇLIK TEHLİKESİ

Martıların sonbahara kadar, henüz yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde kalması bekleniyor. Göl kıyısında işletmecilik yapan Günay Ağbulak, "Martılar küresel ısınma nedeniyle bu yıl erken geldi. Her yıl mart ayı başlarında gelen martılar hava sıcaklığı nedeniyle erken geldi. Buzların erimesi mart ayı ortalarını bulacak. Martılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu. Gölde yerli ve yabancı turistleri gezdiren kızakçı Dural Taşdemir, "Çıldır Göl'ünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde. Göçmen kuşlar gelmeye başladı. İklim mi değişti, hava sıcaklığı mı değişti, Allah'tan hayırlısı diyelim" dedi.

KIZAK SEFERLERİ

Bu arada Çıldır Gölü'ne yerli ve yabancı turist ilgisi de devam ediyor. Hemen hemen her gün bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler, yüzeyi 30 santimetreden kalın buzla kaplı gölde atlı kızakla tur keyfi yaşıyor.

Kaynak: DHA

Çıldır Gölü, Hava Durumu, Çevre, Yaşam, Kars, Doğa, Son Dakika

