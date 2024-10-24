Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası

Geniş Video İzle

Menzil'deki miras kavgası artık kameraların önüne taşmaya başladı. Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında 3 kardeşin girdiği miras kavgası "Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun da babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar" sözleriyle kayıtlara geçti.

24.10.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü olan cemaatin "Gavs" olarak nitelenen lideri şeyh Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgası çıktı.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Şirketleri, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta holdingleşen Menzil'deki miras kavgası dallanıp budaklanıyor. Miras kavgasına tutuşan 3 kardeş artık kameralar önünde tartışmaya çekinmiyor. Gelen son görüntüde kardeşlerin tarikat mensuplarının önünde tartışmaya tutuştuğu görüldü.

"KİRALARIN FAİZİNİ BİLE İSTEDİLER"

Konuşma sırasında kardeşlerden biri "Sofileri oradan çıkartıp, kiraların faizini bile istediler. Bunu nasıl çözeceksin acaba?" diyerek serzenişte bulundu.

"SİZİNKİLER DERGAH BASTILAR"

Bu ifadeden sonra söze giren diğer kardeş ise "Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun da babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar. Ben sana geldim bak. Daha 2. gün hüküm bile çıkmadan. Ağabey bak millet birbirini yiyecek. Sen kızdın dışarıya çıktın. Sen bana ilk gün demedin mi her şey mirastır?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İkili arasındaki tartışmayı sofilerden biri "Haydi, haydi, haydi, haydi" diye bağırarak sonlandırdı.

Menzil Cemaati\'nde kameraların önünde miras kavgası

Adıyaman, Gündem, Dergah, Miras, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cihana Alp:
    Allah belanızı vermeye 64 12 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    GEL BÖYLESİ ZİBİDELERİN YÜZÜNDEN GENÇLER ÖRNEK ALIYOR. ÇOK MU İYİ BÖYLESİ ÖLEN BABANIZ YANINDAMI GETİRDİ PARAYI. BU TİPLER YÜZÜNDEN ÜLKE ÇOK ÇEKTİ 42 4 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon:
    neden onların yanında el pence duruyorlar 29 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.