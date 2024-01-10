Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Çukurçayır, Balkanlardan gelen soğuk havanın yurt genelindeki etkisi ve İstanbul'da kar yağışı ile ilgili bilgiler verdi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini belirten Çukurçayır, "Meteoroloji verilerine bakarsanız çarşamba Trakya üzerinden kar yağışı görülüyor ama İstanbul bundan etkilenmeyecek. Şehirde kar yağışının olabilmesi için sıcaklıkların çok düşük olması lazım. Kırsalla şehirdeki yağış farklılıkları bundan kaynaklanıyor. Gelen hava sistemi aynı ama bıraktığı etkiler yüksek kesimlerde ve şehirlerde farklı oluyor." dedi.

Fırat Çukurçayır

"BU KIŞ ILIK VE YAĞIŞLI GEÇECEK"

2024 yılının ilk yarısının ılık ve yağışlı geçeceğini söyleyen Çukurçayır, şöyle devam etti: "Kışı ılık ve yağışlı geçiriyoruz. Bizim için de önemli olan yağışın alınması. Sosyal medyada kendini uzman gösteren insanlar kar yağışı beklendiğine, kışın sert geçeceğine dair söylemlerde bulundu. Halbuki Dünya Meteoroloji Teşkilatı tam tersini söyledi. Kış mevsimi Kuzey Yarım Küre'de mevsim normallerinin üzerinde geçecek. Yani özetle 2024 yılının ilk yarısı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ilık ve yağışlı geçireceğiz bu kışı."

"İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Çukurçayır "Türkiye genelinde hangi bölgelerde kar bekleniyor?" sorusuna ise "Türkiye genelince özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Batı'da, kamuoyunda beklenildiği gibi bir kar yağışı yok. Ancak Trakya şu an böyle bir hava sisteminin etkisinde." yanıtını verdi.