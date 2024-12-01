Milleyha Kuş Cenneti Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
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Yaşam

Milleyha Kuş Cenneti Yağışlarla Canlandı

Milleyha Kuş Cenneti Yağışlarla Canlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski canlılığına kavuştu. Kurak geçen yaz aylarında neredeyse kuruyan bu alan, göç eden kuşların sığınık yeri olmaya devam ediyor.

01.12.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde kuruma noktasına gelen ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski günlerine döndü.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı, kurak geçen yaz aylarında neredeyse kurudu. Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski günlerine döndü. Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olması nedeniyle Milleyha Kuş Cenneti olarak da nitelendirilen sulak alan dron ile havadan görüntülendi. Kuraklığın ardından alanda kuş yoğunluğu da dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Milleyha Kuş Cenneti Yağışlarla Canlandı - Son Dakika

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