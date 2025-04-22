Minik Denetmenlerden Gıda Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Yaşam

Minik Denetmenlerden Gıda Güvenliği Eğitimi

İzmir'de öğrenciler, gıda güvenliği hakkında eğitim alarak markette denetim yaptı.

22.04.2025 10:52
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İZMİR Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ortaokul öğrencilerine 'Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi' verdi. Eğitimlerini tamamlayan minik denetmenler, Bayraklı ilçesinde, perakende bir markette denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi' verdi. 70 öğrenciye, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda güvenliği, etiket okuma, son tüketim tarihi, katkı maddeleri ve izlenebilirlik konularında temel eğitim verildi, gıda israfı ve bilinçli tüketici olma konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimi tamamlayan minik denetmenler, Bayraklı ilçesinde perakende bir markette denetim yaptı. Ürünlerin tavsiye edilen ve son kullanma tarihlerini inceleyen minik denetmenler, market görevlilerine sorular da yönelterek denetimi tamamladı.

BİLİNÇLİ BİREYLER

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Gıda güvenliği, yalnızca yetişkinlerin değil, aynı zamanda çocukların da erken yaşta bilinçlenmesi gereken temel bir konu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuklarımızın bu alanda farkındalık kazanması amacıyla özel bir eğitim ve denetim etkinliği planladık. Çocuklarımıza güvenilir gıda, etiket okuma, katkı maddeleri, son tüketim tarihi gibi konularda bilgi verdik; gıda israfını önlemenin önemini anlattık. 5996 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan bu eğitimlerin ardından, çocuklarımız gönüllü denetmen olarak sahada bizlerle birlikte görev alacak. Onlara yalnızca birer tüketici değil, bilinçli birer birey olarak yaklaşmayı önemsiyor; geleceğin sağlıklı nesillerinin bugünden güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

'FARKINDALIĞIM YÜKSELDİ'

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Derin Demirden (13), "23 Nisan kapsamında markete denetim yapmak için geldik. Cuma günü de bu konuyla ilgili bir eğitim aldığım için burada ne yapacağımı biliyordum. Eğitimde bize son tüketimle tavsiye edilen tüketim tarihi ile ilgili birçok şey öğrettiler. Artık alışveriş yaparken nelere dikkat etmem gerektiğini çok daha iyi anladım, çok zevkli bir eğitimdi. Farkındalığım kesinlikle yükseldi. Bundan sonra her alışveriş yaptığımda çok daha dikkatli olacağım. Ebeveynlerime de bu konuda yardım edeceğime inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

AİLESİNE DE YARDIM EDECEK

7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Dağlı (13) da "Cuma günü okulumuza İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelenler bize gıda okuryazarlığı anlattılar. Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında marketi gezdik, cuma günü öğrendiklerimizi burada uyguladık. Son kullanma tarihinin ne kadar önemli olduğunu, deterjanla gıdaların farklı yerlerde olmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini ve hijyeninin çok önemli olduğunu öğrendim. Denetimde buzdolabındaki ürünleri inceledik, ürünlerin son kullanma tarihlerine baktık, reyonu inceledik. Bu eğitim sayesinde ürünleri alırken nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Ailemle birlikte markete gittiğimizde onlara bu konuda yardım edip, herkesi bilinçlendirmek isterim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Minik Denetmenlerden Gıda Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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