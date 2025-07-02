Mudurnu Çayı'ndaki Kirlilik Endişesi - Son Dakika
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Mudurnu Çayı'ndaki Kirlilik Endişesi

Mudurnu Çayı\'ndaki Kirlilik Endişesi
02.07.2025 18:51
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Akyazı'daki Mudurnu Çayı kirliliği, hayvanlar ve tarım için tehlike oluşturuyor. Mahalleliler çözüm istiyor.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Çayı ile Küçücek Deresi'nde yaşanan kirlilik endişeye neden oldu. Suyu bulanık akan çaydan binlerce hayvan su içerken, çiftçiler de aynı suyla tarım arazilerini suluyor. Mahalleli yetkililerden çözüm istedi.

Akyazı'nın Akbalık, Erdoğdu, Yahyalı, Bediltahir, Bedil Kadir, Gebeş ve Çatalköprü mahallelerinden geçen Mudurnu Çayı'nda son günler yaşanan kirlilik dikkat çekiyor. Çayın bulanıklaştığını belirten vatandaşlar, sudan binlerce hayvanın su içtiğini aynı zamanda suyun tarla ve bahçelerin sulanmasında kullanıldığını belirtti.

Hayvanlarını çayın yakınlarında otlatan mahalleli, "Her gün sabah 09.00 ve akşamüstü 18.00 saatlerinde çayın suyu adeta simsiyah akıyor. Kim ya da kimler kirletiyor bilmiyoruz. Hayvanlarımız bu suyu içmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar da bu suyla tarla suluyor. Balıklar artık bu suda yaşamıyor. Hayvanlarımız da zarar görüyor olabilir. Yetkililerden bu suyu kirletenleri bulup cezalandırmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sakarya, Mudurnu, Sağlık, Akyazı, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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