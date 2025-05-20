Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı - Son Dakika
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Yaşam

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde muhtar, azalan kaynaklar ve kuraklık tehlikesi sebebi ile içme suyu şebekesini kullanacaklar için 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasaklama kararı aldı.

20.05.2025 16:25
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Ayvalı Mahallesi'nde, muhtarlık azalan kaynaklar ve kuraklık tehlikesi nedeniyle yeni bir karar aldı. İçme suyu şebekesini kullanacak vatandaşlar için 50 metrekareden büyük bahçe ekimini yasaklama kararı alındı.

"SU SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN İLK ADIMI ATTIK"

Muhalle Muhtarı İbrahim Fidan veİhtiyar Heyeti, mahalle halkının yaz aylarında ektiği bahçelere sınırlama getirdi. Muhtar Fidan "Ayvalı mahallemizde kullanım suyu sıkıntısı her geçen yıl artmakta. Bir de köylülerimizin büyük sebze bahçeleri ekmesi su miktarını daha da azaltmaktadır. İhtiyar heyeti olarak karar aldık ve su sorununu çözmek için ilk adımı attık. Yeni su kaynakları bularak problemin çözülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili hazırlanan tutanakta şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde son yıllarda kuraklık yaşanmaktadır. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle köyümüzde üç, dört ay su sıkıntısı beklenmektedir. Bu nedenlerden dolayı köy ihtiyar heyetinin aldığı kararla, bahçe ekeceklerin 50 metrekareden fazla ekim yapmaları yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) "Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokular olan cennet içeceği içirir" buyurmaktadır. Köyümüzde herkes eşit haklara sahiptir. Hiç kimsenin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Komşusunun evinde su yokken birkaç dönüm yer ekmek kul hakkıdır. İhtiyar heyetimizin aldığı kararla, belirtilen alandan fazla ekim yapacak şahıslara köyce gereken tepki verilecektir. Ekim yapmak isteyen arkadaşlar, Öz İçi mevkiine şebeke sulaması içerisine ekim yapacaklardır."

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay:
    İyide böyle bir yetkiyi muhtara kim verdi varsayalım ben yüz metre kare ektim muhtarın yaptırımı ne olacak sakamisiniz yahu anlamadim 17 7 Yanıtla
  • Mehmet Demir:
    Bu devirde muhtarlar kadar gereksiz kim kaldı. Gel git yan gel osman. yazık bu milletin paralarına. 19 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    mılletın yıyecegınede karısıyorlar sankı 1300 yılı padısahlık 12 7 Yanıtla
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