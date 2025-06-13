Mutfak Dostları Derneği'nden 'Gıdanın Geleceği' Semineri - Son Dakika
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Yaşam

Mutfak Dostları Derneği'nden 'Gıdanın Geleceği' Semineri

Mutfak Dostları Derneği\'nden \'Gıdanın Geleceği\' Semineri
13.06.2025 14:27
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Mutfak Dostları Derneği, 2023 yılında başlattığı "Gıdanın Geleceği" buluşmalarını, "Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak" başlıklı seminer ile sürdürüyor.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği tarafından düzenlenecek olan "Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak" semineri, 14 Haziran 2025 tarihinde Nadir Gastronomi Platformu'nda gerçekleştirilecek.

Bir günlük buluşmada, gastronomi dünyası için gıdanın kaynağına ilişkin ilham verici ve çok sesli bir paylaşım platformu oluşturulması hedefleniyor. Seminerde, alanında uzman konuşmacılar; iklim krizinden susuzluğa dayanıklı tarım uygulamalarına, pestisitlerden rejeneratif tarıma kadar pek çok önemli konuyu hava, su ve toprak ekseninde değerlendirecekler.

Seminer kapsamındaki altı oturumun konu başlıkları şöyle:

  • İklim Gerçeği ve Gıda İlişkisi
  • Hava Kirliliği Döngüsünde İnsan Sağlığı ve Hayvancılık Etkileşimi
  • Su Yönetiminde Su Kıtlığı Olgusu; Susuzluğa Dayanıklı Tarım Uygulamaları
  • İklim Krizine Bağlı Faktörlerin Su Kaynaklarına Etkileri: Sulak Alanların Kaybı, Kirlilik, Müsilaj ve Gıda Güvenliğine Yansımaları
  • Kirlenen Toprak: Yanlış Uygulamalar, Pestisit ve Atıklar
  • Çözüm Nerede? Rejeneratif Tarım, Pratik Uygulamalar

Seminerde konuşmacı olarak yer alacak isimler şunlardır:

  • Önder Algedik (İklim ve Enerji Uzmanı)
  • Doç. Dr. Nilüfer Aykaç (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türk Toraks Derneği Merkez Kurulu Üyesi)
  • Neyran Akyıldız (WWF İletişim Program Müdürü)
  • Prof. Dr. Nuray Erkan (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Teknolojisi Bölüm Başkanı, Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Erol Kesici (Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Kurucusu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Üst Kurulu Üyesi)
  • Dr. Bülent Şık (Gıda Mühendisi)
  • Berkan Özyer (Greenpeace Türkiye Direktörü)
  • Elif Ovalı (Teofarm ve Hasat Kurucusu)
  • Prof. Dr. Umut Toprak (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı Direktörü)

Gastronomi alanının artık sadece tabağımızdaki yemekle sınırlı olmadığına, gıdanın hangi koşullarda, hangi çevresel etkilerle üretildiği ve nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebileceğine de odaklandığını belirten Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur, şu açıklamalarda bulundu:

"Sektörün en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, gastronomi alanının öncelikli konuları haline gelen gıdanın geleceği ve güvenliği üzerine tartışmaya, 'Gıdanın Geleceği' seminer dizimizin üçüncüsü ile devam ediyoruz. 2023 yılında başlattığımız ve ilk ikisi 'sürdürülebilirlik' ile 'dönüşüm' temalarında gerçekleşen seminer serimizi bu yıl 'Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak' ana başlığı altında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bu üç temel konunun sofralarımıza yansımalarını ele alacağız. Hedefimiz; gıdanın kaynağı, çevresel etkiler ve sürdürülebilir çözümler üzerine bir tartışma platformu ve toplumda iyi gıdanın kaynağına ve bağlamına dair bir farkındalık oluşturmak."

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 14 Haziran 2025
  • Yer: Nadir Gastronomi Platformu
  • Katılım: Halka açıktır. Katılım için telefon veya e-posta ile rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
  • Telefon: 0544 947 0019
  • E-posta: [email protected]

Mutfak Dostları Derneği Hakkında

2025 yılında 34. yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunum adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuştur. Dernek; yurt içi ve yurt dışında mutfağımızın tanıtımını sağlamak, bu alanda eğitimler düzenlemek, yeme-içme ile ilgili gelişmeleri izlemek, mutfak kültürüne dair bilgilendirici çalışmalar yapmak ve bu tür faaliyetleri teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Türk mutfağı ile ilgili araştırmaları destekleyen, yayınlar hazırlayan, panel, konferans ve geziler düzenleyen dernek; önceden belirlenen temalarla hazırlanmış menülerin ikram edildiği gastronomik etkinlikler de organize etmektedir. "Coğrafî İşaretleme Sistemi" ve "Türk Mutfağı'nın Yapı Taşları" gibi panellerle Türkiye'nin yöresel ve özgün lezzetlerinin kalite standartlarına, üretim bölgelerine ve kriterlerine dikkat çekmektedir.

Gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun girişimi olması nedeniyle bir ilk olan ve tarafsız bir referans noktası olmayı amaçlayan Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri'ni beş yıldır düzenleyen Mutfak Dostları Derneği, Gıdanın Geleceği seminer serisini de gelenekselleştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim için:

Zeliha Biçer – 0544 947 0019

?? [email protected]

?? www.mutfakdostlari.org.tr

Gastronomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mutfak Dostları Derneği'nden 'Gıdanın Geleceği' Semineri - Son Dakika

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