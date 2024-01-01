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Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır - Son Dakika
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Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, ''Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır'' açıklamalarında bulundu.

01.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 18:01
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Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'deki4,2 büyüklüğündeki depremin ardından,"Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür' e dikkat çekiyordum" açıklamalarında bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR: BU FAY KIRILMAYA VE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETMEYE HAZIR

Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu. Görür, şunları söyledi:Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür'de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır.

Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür' e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz, sevgiyle."

Naci Görür'den Tunceli'deki 4,2'lik sarsıntının ardından korkutan uyarı: Bu fay 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

GEÇEN AY CANLI YAYINDA TUNCELİ UYARISINDA BULUNMUŞTU

Görür geçen ay konuk olduğu canlı yayında 'İlk kez açıklıyorum' diyerek Tunceli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erzincan- Karlıova arasında bulunan fay hattının 7,4'e kadar deprem üretebileceğini söyleyen Görür, 'Tunceli tehdit altında' demişti.

Naci Görür\'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
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SON DAKİKA: Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır - Son Dakika
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