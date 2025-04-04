Naci Görür'den uyarı: 'Yedisu Fayı'nın eli kulağında' - Son Dakika
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Yaşam

Naci Görür'den uyarı: 'Yedisu Fayı'nın eli kulağında'

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de katıldığı bir etkinlikte Yedisu Fay hattına dikkat çekerek ''Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında'' açıklamasında bulundu.

04.04.2025 21:01
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında" açıklamasında bulundu.

Görür, Bingöl'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl" konulu programa katıldı.

"ASLA ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Programda konuşan Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu oluştuğunu söyledi. Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket olduğunu ifade eden Görür, deprem olmadan vereceği zararların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Görür, şöyle devam etti: "Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı da zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz."

"YEDİSU FAYI'NIN ELİ KULAĞINDA"

Yedisu Fayı'nın 250 senede bir dolduğunu kaydeden Görür, bunun uzun bir süreç olduğunu vurguladı. Görür, Yedisu Fayı'nın deprem üretebileceğini belirterek şöyle konuştu:"Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939'da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü.

Erzincan'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı. Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı, en son kırılması 1784 yılıdır. 1784'ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla 'Yedisu Fayı kırıldı kırılacak' derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan da zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem için uzmanlar buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğuna dikkat çekmişti.

Naci Görür\'den uyarı: \'Yedisu Fayı\'nın eli kulağında\'

Naci Görür, Deprem, Bingöl, Yedisu, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Naci Görür'den uyarı: 'Yedisu Fayı'nın eli kulağında' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bulent Cebeci:
    Sus be adam !!! 4 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Sayın Görür bundan önceki bildirimlerine nazaran bu bildirimi son derece bilimsel ve yapıcı olmuş çok teşekkürler bu konuda yetkililerin de gerekli önlem bilgi ve dayanışmayı göstermelerini bekleniyor 2 0 Yanıtla
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