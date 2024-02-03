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Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi - Son Dakika
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Yaşam

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.

03.02.2024 16:46  Güncelleme: 17:11
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Filmlere konu olacak olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşandı. Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü götürmek için nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat etti. Traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.

Orhan Emen, beğendiği traktörü satın almak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Aldığı traktörü Bitlis'e getirmek isteyen Emen'den, nakliye firmaları 28 bin TL isteyince olanlar oldu.

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

700 KİLOMETRELİK YOLU TRAKTÖRLE 3 GÜNDE GELDİ

Aldığı fiyat karşısında şaşkına dönen Emen, pes etmedi ve farklı bir çözüm buldu. Traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına geldi.

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

HER ŞEY DAHİL 9 BİN LİRAYA BİTLİS'E VARDI

Yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyen Orhan Emen, nakliye firmalarının bu konuda vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis'e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis'e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamuran Sertkaya: nasıl vicdanlı olacak,8000 TL yakıt diyorsun,8000 gidiş,8000 dönüş 16000 TL,kaldı 8000 TL,..2 binde yedi kaldı 6000 TL.e bırak da 6000 TL de kazansın nakliye 44 30 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: nakliyeci maaşına ,sigortasınada 4000 gider kaldı 6000 TL..e ı kadarda kazansın nakliye 9 3

Adilcevaz, Elbistan, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi - Son Dakika
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