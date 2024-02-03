Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

Yaşam

Filmlere konu olacak olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşandı. Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü götürmek için nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat etti. Traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.

Orhan Emen, beğendiği traktörü satın almak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Aldığı traktörü Bitlis'e getirmek isteyen Emen'den, nakliye firmaları 28 bin TL isteyince olanlar oldu.

700 KİLOMETRELİK YOLU TRAKTÖRLE 3 GÜNDE GELDİ

Aldığı fiyat karşısında şaşkına dönen Emen, pes etmedi ve farklı bir çözüm buldu. Traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına geldi.

HER ŞEY DAHİL 9 BİN LİRAYA BİTLİS'E VARDI

Yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyen Orhan Emen, nakliye firmalarının bu konuda vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis'e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis'e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.