Cenazedeki kavgaya ilişkin Necla Nazır\'dan açıklama geldi: Babası ile küs ölmedi Tuğçe

Yaşam

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2024 günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, cumartesi günü binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Tayfur'un yeğeni ile kavga eden kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmeye çalışan Necla Nazır ise cenaze töreninde yaşananlarla alakalı 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

"Son kez duygularımı ifade etmek istiyorum. Ferdi Bey'in yalnızca duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, kıymetim çok büyük. Nurlar içerisinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde helal olsun. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum, anlayışınıza sığınıyorum. İddialar hep olacak, herkes konuşacak. O kadar dalgınım ki ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Herkesin her şeyden haberi var. Yalnızca şu var bizi halk ayıramadı. Bu aşkı, sevgiyi nasıl kabullendi bilemiyorum. Bizi sevenler bizi bir türlü ayıramadılar. Nedense sürekli ben onun hayatının içerisinde kaldım. Ferdi bey ile ilgili sizin bilmediğiniz bir şey yok. O çok dürüst bir beyefendiydi. Hiçbir polemiğe girmek istemiyorum.

"HERKESİ VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Bizim hiç kimseyle bir kavgamız yok. Biz yalnızca babamızın yattığı yerde rahat uyumasını istiyoruz. Her şeyden önce ben bir anneyim. Tabii ki evladımın arkasındayım. Bizim hiç kimseyle bir düşmanlığımız yok. Bu mesele yeğenlerle işin garibi, gerçek aileyle değil. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum"

"SAYGISIZLIĞI YAPAN NİLÜFER GÖZALICI"

Tuba Kalçık'a da konuşan Necla Nazır ayrıca şunları söyledi:

"Biz Ferdi Tayfur için son görevimizi yerine getirdik. Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Saygısızlığı yapan Nilüfer Gözalıcı. Ferdi Bey'in yeğeni ve oğlu Timur'un da eski eşidir. Kendisi tabuta vura vura hareket yağdırdı. Dayısına ne saygısı ne de sevgisi var. Öyle olsa tabutunun başında bunu yapmazdı. İsteseydik polis eşliğinde de törene gidebilirdik. Ferdi Tayfur'a saygımızdan dolayı gitmedik.

"BABASINA KÜS ÖLMEDİ TUĞÇE"

Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede Tuğçe babasının yüzünü gördü. Onlar et ile tırnak... Evlat ile baba arasına kimse giremez. Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat. Kızım babasının ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştirici ile ayakta duruyor. Sürekli doktor kontrolünde. Buna rağmen son görevini yerine getirdi. Onların nasıl insanlar olduğunu biz biliyorduk, şimdi tüm Türkiye gördü."