Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti - Son Dakika
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Yaşam

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

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Ramazan ayının aranan ismi Nihat Hatipoğlu seyircilerden gelen soruları tek tek cevaplıyor. Programın son bölümünde gelen "enerji" sorusu Nihat Hatipoğlu şaşırttı. İzleyicinin sorusunu "Kendin için söylemiyorsun" diyerek düzeltti.

12.03.2025 12:50  Güncelleme: 12:58
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Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başladı. Programın son bölümünde gelen bir soru ise Nihat Hatipoğlu şaşırttı. İftar programına katılan genç bir kız, "Birini kendimize dua yerine enerji ile bağlamamız mümkün mü?" sorusuyla dikkat çekti.

"İZMİR'DEKİ BİRİNE NASIL ENERJİ GMNDERECEKSİNİZ?"

Sunucu Nihat Hatipoğlu, önce soruyu tam olarak anlamayıp tekrar sorduktan sonra konuya ilişkin görüşünü paylaştı. Hatipoğlu, "Eğer birini enerjiyle kendinize bağlarsanız, aynı şekilde geri gider. Bu doğru bir yöntem değil. Tabii ki bunu kendi adınıza sormuyorsunuz, genel bir soru yöneltiyorsunuz. Enerji meselesini tam olarak bilemiyorum, nasıl işlediğini de kestiremiyorum. Tokalaşma ya da kucaklaşma gibi durumlarda enerji alışverişi olabilir, bu doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır." diyerek yanıt verdi.

Programda yaşanan bu diyalog, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti - Son Dakika

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